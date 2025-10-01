ЗАРЕЖДАНЕ...
|Приеха промени в Закона за държавния бюджет за 2025 година!
На заседанието с 16 гласа "за", без "против" и "въздържали се" бяха приети промени в Закона за държавния бюджет за 2025 г.
Те предвиждат Плевен да получи 7 нови проекта на обща стойност 10,3 млн. лева, а два проекта на същата стойност отпадат.
В мотивите е уточнено, че проектът не оказва въздействие върху държавния бюджет, тъй като средствата са предвидени в централния бюджет за 2025 г. в рамките на общата максимална стойност на капиталовите разходи по консолидираната фискална програма. За 2026 и 2027 г. финансирането ще бъде уточнявано при подготовката на съответните бюджети.
В мотивите към законопроекта се уточнява още, че се извършват и технически промени в стойностите на проектите на шест общини – Тервел, Летница, Брезник, Силистра, Котел и Доспат. Те са компенсирани и са в рамките на определените лимити. Промените се налагат в резултат на възникнали технически проблеми при обработката на документацията за над 3000 проекта в хода на изготвянето и изпълнението на бюджета за 2025 г.
Промените ще бъдат разгледани в пленарна зала утре.
