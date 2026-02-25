Георги Клисурски.
И допълни: "Премиерът Андрей Гюров ме помоли за съберем информация от всички министри и министерства по отношение на сключените договори по обществените поръчки, предстоящи и вече направени авансови плащания. Събрахме цялата информация, като съществения анализ тепърва предстои. Целта е защита на публичния интерес и конкуренцията и това ресурса на данъкоплатците да бъде използван по предназначение".
"Една конкретна поръчка, за която МРРБ е възложила одит е поръчка за 500 млн. евро за мантинели. Там има сериозни съмнения за потенциално неправомерни решения на комисията, която е избирала изпълнителите. Има съмнение за цените на които са избрани изпълнителите, които потенциално превишават, заложените прогнозни стойности в тази поръчка".
Приеха удължителен бюджет до следващия редовен кабинет
Още по темата
/
Гуцанов: Адекватните пенсии трябва да са най-важната цел на всяка промяна в пенсионната система
19.01
Демерджиев: Многохилядните протести очертаха една разделителна линия - от една страна стои статуквото, а от другата - гражданите
21.12
"Десетки хиляди в малката балканска страна протестираха за честни избори и независима съдебна система": Западните медии за протестите в България
19.12
Слави Трифонов: Това, че Асен Василев е излязъл с тънкото си гласче да пее химна - не го прави лидер на протеста
15.12
Още от категорията
/
Искра Михайлова обясни защо трима депутати от ''ДПС - Ново Начало" гласуваха "за'' промените в ИК
14:02
Вътрешният министър за "Петрохан": Уплашени хора ме атакуват, не съм оказвал натиск на разследващите
14:00
Сдружението на общините: Отсъствието на държавен бюджет създава предпоставки за неясен ред и правила
11:52
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.