Пригответе си кеш за Нова година
Първи клиентите организирано предупреди Русенският съюз на хотелиерите и ресторантьорите. Според председателя на организацията Мая Русанова, при празненствата ще се спазва строг ред: пълното предварително плащане на кувертите е задължително, а допълнителната консумация ще се извършва само в брой.
"Нямаме спусната информация за осчетоводяването, затова решихме всичко да бъде платено предварително. Освен това хората са свикнали да боравят с карти, което в празничната нощ ще бъде трудно, тъй като банкоматите се очаква да не работят на периоди“, обясни Русанова в интервю за телевизия Кис 13.
Кешовата подготовка тече не само в Русе и не само в ресторанти и хотели. Проверка показа, че много магазини, таксиметрови компании и други фирми, работещи по Нова година, скоро ще информират клиентите си за необходимостта от плащания в брой, предава сайтът "Сега."
Предупреждение за наличност на пари в брой отправи и Асоциацията на банките в България. Банковата система ще преминава технически от левове към евро в периода 31 декември – 2 януари. Очакваните прекъсвания на картовите услуги ще са между 21:00 часа на 31 декември и 01:00 часа на 1 януари. След това картовите плащания ще се извършват вече само в евро, а банкоматите от 1 януари 2026 г. ще раздават единствено европейската валута.
"За ваше удобство препоръчваме да осигурите достатъчна наличност по картата си преди празничните дни“, посочиха от Асоциацията на банките.
Във връзка с планираното поскъпване на туристическия данък от следващата година, хотелиерите в Русе предлагат той да се отделя от цената на нощувката и да се заплаща допълнително на рецепция.
Предвижда се минималният размер на туристическия данък да стане 1 лев на нощувка, а максималният – 2,50 лв. за хотел 4 звезди. До момента данъкът се включва в цената за нощувка и се внася в бюджета на Общината в края на месеца.
Според Мая Русанова вдигането на туристическия данък може да доведе до увеличаване на сивия сектор. Браншовата организация в Русе ще вземе решение за отделното фактуриране на налога за своите членове и ще се опита тази практика да се въведе на национално ниво.
