Пригответе си пари в брой в новогодишната нощ
За няколко часа няма да работят ПОС терминалите и банкоматите заради техническо прекъсване, свързано с настройването на банковите системи за преминаване към еврото. Ще се наложи да плащаме само в брой.
Някои от ресторантите дори няма да работят в новогодишната нощ. Клиентите са предупредени, че няма да могат да плащат на ПОС терминалите на 31 декември вечерта, заради което трябва да си носят пари в брой, предаде БНТ.
