Приключи разследването на случая на Габриела и Красимир, измъчвали животни до смърт
Внесен е обвинителен акт в съда срещу 26-годишна жена и 35-годишен мъж.
Според събраните доказателства, в периода март 2023 г. – декември 2024 г. двамата обвиняеми са заснели и разпространявали множество видеоматериали, показващи измъчване и умъртвяване на гръбначни животни, част от които били предназначени за чуждестранна "публика“.
На пресконференция днес говорителят на Окръжна прокуратура – Перник Албена Стоилова и главен инспектор Трифон Бойчев, началник на сектор "Престъпления против околната среда и дивата природа“ в ГДНП съобщиха, че срещу двамата са повдигнати три обвинения: за престъпно сговаряне с цел извършване на престъпления в страната и чужбина и получаване на имотна облага; за жестоко отношение и причиняване на смърт на гръбначни животни, извършено в условията на продължавано престъпление, като са установени 19 отделни деяния; за създаване и разпространение на порнографски материали със садистично съдържание, също в условията на продължавано престъпление, включващо 15 деяния.
Предвидените наказания включват лишаване от свобода над 3 години за първото престъпление, както и от 3 до 6 години лишаване от свобода и глоба до 10 000 лева за престъплението по отношение на порнографските материали.
Двамата обвиняеми са задържани под стража и с внасянето на обвинителния акт са приведени в място за лишаване от свобода. Очаква се съдът да насрочи разпоредително заседание. Това съобщават от Главна дирекция "Национална полиция".
В хода на производството са събирани и доказателства, свързани с пране на пари. Материалите по този аспект са отделени в самостоятелно дело, по което разследването продължава. От прокуратурата и полицията подчертаха значението на установяването на евентуални купувачи на материалите за изясняване на престъплението.
