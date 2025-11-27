Завършиха асфалтовите работи в платното за Бургас в участъка от АМ "Тракия“ в област Сливен. Обновеното трасе е с дължина 11 км и е между 262-и и 273-и км. При добри метеорологични условия се предвижда до неделя да бъдат монтирани ограничителните системи. През следващата седмица, веднага след като приключи полагането на маркировката, ще бъде възстановено движението, съобщиха от АПИ.В 300-метров участък при 262-ри ще продължат ремонтните дейности по фуга на ж. п. надлез и след пускането на трафика в отсечката. Превозните средства ще преминават в платното за София, в което ще има по една лента за движение в посока. Прогнозният срок за завършване на дейностите по съоръжението е края на 2025 г.С пускането на движението по участъка в област Сливен завършват планираните превантивни ремонти на АМ "Тракия“ през 2025 г. Припомняме, че през пролетта и есента бяха ремонтирани отсечки от АМ "Тракия“ в областите Софийска, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора и Сливен, по които трябваше да се предприемат превантивни дейности за осигуряване безопасността на движение по най-натовареното направление от републиканската пътна мрежа. В платното в посока Бургас са ремонтирани над 80 км в петте области, а в платното за София са ремонтирани участъци с дължина 29 км в областите Пазарджик и Пловдив.В Софийска област в платното за Бургас през май и юни бяха ремонтирани 12 км - между 11-и и 23-и км, а в периода септември - октомври работата продължи в следващите 9 км - между 24-ти и 33-ти км.В област Пазарджик през май - юни бяха обновени двете платна за движение между 98-и и 106-и км, а през есента се ремонтираха двете платна в участъка от 90-и до 98-и км.В област Пловдив през юни бяха ремонтирани двете платна между 106-и и 119-и км.В област Стара Загора през октомври се ремонтираха 10 км в платното за Бургас между 208-и и 218-и км.В област Сливен през май и юни бяха ремонтирани 10 км в платното за Бургас между 241-и и 251-ти км, а сега завършват дейностите в същото платно в отсечката между 262-и и 273-и км.Ремонтните дейности във всички участъци са изпълнени по договора за текущ ремонт и поддържане на АМ "Тракия“ от "Автомагистрали“ ЕАД.Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват стриктно пътните знаци, въведената организация и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.