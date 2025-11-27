Приключи ремонтът в този участък на АМ "Тракия"
В 300-метров участък при 262-ри ще продължат ремонтните дейности по фуга на ж. п. надлез и след пускането на трафика в отсечката. Превозните средства ще преминават в платното за София, в което ще има по една лента за движение в посока. Прогнозният срок за завършване на дейностите по съоръжението е края на 2025 г.
С пускането на движението по участъка в област Сливен завършват планираните превантивни ремонти на АМ "Тракия“ през 2025 г. Припомняме, че през пролетта и есента бяха ремонтирани отсечки от АМ "Тракия“ в областите Софийска, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора и Сливен, по които трябваше да се предприемат превантивни дейности за осигуряване безопасността на движение по най-натовареното направление от републиканската пътна мрежа. В платното в посока Бургас са ремонтирани над 80 км в петте области, а в платното за София са ремонтирани участъци с дължина 29 км в областите Пазарджик и Пловдив.
В Софийска област в платното за Бургас през май и юни бяха ремонтирани 12 км - между 11-и и 23-и км, а в периода септември - октомври работата продължи в следващите 9 км - между 24-ти и 33-ти км.
В област Пазарджик през май - юни бяха обновени двете платна за движение между 98-и и 106-и км, а през есента се ремонтираха двете платна в участъка от 90-и до 98-и км.
В област Пловдив през юни бяха ремонтирани двете платна между 106-и и 119-и км.
В област Стара Загора през октомври се ремонтираха 10 км в платното за Бургас между 208-и и 218-и км.
В област Сливен през май и юни бяха ремонтирани 10 км в платното за Бургас между 241-и и 251-ти км, а сега завършват дейностите в същото платно в отсечката между 262-и и 273-и км.
Ремонтните дейности във всички участъци са изпълнени по договора за текущ ремонт и поддържане на АМ "Тракия“ от "Автомагистрали“ ЕАД.
Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват стриктно пътните знаци, въведената организация и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.
Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.
