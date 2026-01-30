Сподели close
Приключиха консултациите за служебен премиер при президента Илияна Йотова. От десетимата, поканени на "Дондуков" 2, петима заявиха готовност да заемат поста.

"Заявих, че не бягам от отговорност. Ясно казах на президента - да, приемам", каза зам.-председателят на Сметната палата Силвия Къдрева след консултацията при Йотова.

По-рано председателят на Сметната палата Димитър Главчев съобщи, че е готов да поеме поста на служебен министър-председател. "Свикнал съм да си изпълнявам конституционните задължения, имам два пъти повече основания да не приема, тъй като два пъти вече бях служебен премиер, само че това е лично, няма такъв текст в Конституцията, който да ограничава. Казах на президента, че съм склонен да приема", допълни Главчев.

Съгласна да заеме тази позиция е и заместничката му Маргарита Николова. "Все още е много рано да се говори за имена на служебни министри", отсече тя.

Досега готовност да заемат поста заяви още зам.-омбудсманът Мария Филипова, която обясни, че от 15 години е държавен служител и работи чрез различни държавни институции за благополучието на хората и би могла да се справи и с новия пост, ако се стигне до нейния избор. Подуправителят на БНБ Андрей Гюров обяви готовност да стане служебен премиер, но при определени условия. 

Останалите длъжностни лица, които се явиха по-рано през седмицата на "Дондуков" 2, се отказаха от поста.

Сега всичко е в ръцете на държавния глава Илияна Йотова. Тя трябва да реши на кого да връчи мандат за съставяне на служебно правителство. От подписването на указа за назначаването му зависи и датата за предсрочните парламентарни избори, като те трябва да бъдат проведени в срок до два месеца.