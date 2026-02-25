Приморско е най-динамично развиваща се туристическа дестинация на Балканите
"За нас това е високо признание за усилията, които екипът на Община Приморско полага – за внедрените иновации, за подобряването на туристическата инфраструктура и за цялостната визия в развитието на сектора.
Тази награда е не само оценка за свършеното до момента, но и силна мотивация да продължим още по-уверено напред. Поради неблагоприятните метеорологични условия и необходимостта да бъдем на терен, отличието не бе получено лично, но благодарността ни към организаторите и професионалната общност е искрена", заяви кметът на община Приморско Иван Гайков.
