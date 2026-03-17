Приморско обжалва важно решение на МОСВ, свързано с плануваното изграждане на развъдник
В своето възражение местната администрация излага аргументи и съображения, свързани с потенциалния риск за морската екосистема, за туристическия сектор и за устойчивото развитие на региона.
Позицията на община Приморско е изпратена до Министерството на околната среда и водите, Министерството на транспорта, Министерството на отбраната, Министерството на младежта и спорта, Министерството на туризма, ИАРА, както и до Морска администрация.
Официалната позиция на общината е подкрепена от множество физически и юридически лица, неправителствени организации и представители на туристическия сектор, както и от съседни общини.
"Община Приморско заявява своята категорична позиция в защита на морската среда, природните дадености и устойчивото развитие на региона. Ще продължим да използваме всички законови механизми, за да защитим обществения интерес, туристическия потенциал на района и природното богатство на Южното Черноморие", се казва още в позицията на местната власт.
Още от категорията
/
Правосъдният министър: От приемането на закона за лобизма зависи получаването на 437 млн. евро по ПВУ
17:14
КРИБ: Всички инфлационни шокове ще отварят възможност за спекулации и хибридни атаки, подкопаващи доверието в еврото
11:58
Експерт: Дано спортистите - водачи на листите на Радев - да не се превърнат в послушни депутати, гласуващи под строй
11:58
АПИ е с нов шеф
16.03
