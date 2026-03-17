Община Приморско официално обжалва решението на МОСВ, с което е прието, че инвестиционното предложение за изграждане на съоръжение за интензивно отглеждане на аквакултури в акваторията пред Приморско не подлежи на процедура по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), научиВ своето възражение местната администрация излага аргументи и съображения, свързани с потенциалния риск за морската екосистема, за туристическия сектор и за устойчивото развитие на региона.Позицията на община Приморско е изпратена до Министерството на околната среда и водите, Министерството на транспорта, Министерството на отбраната, Министерството на младежта и спорта, Министерството на туризма, ИАРА, както и до Морска администрация.Официалната позиция на общината е подкрепена от множество физически и юридически лица, неправителствени организации и представители на туристическия сектор, както и от съседни общини."Община Приморско заявява своята категорична позиция в защита на морската среда, природните дадености и устойчивото развитие на региона. Ще продължим да използваме всички законови механизми, за да защитим обществения интерес, туристическия потенциал на района и природното богатство на Южното Черноморие", се казва още в позицията на местната власт.