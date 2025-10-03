ЗАРЕЖДАНЕ...
|Природна стихия или неадекватност на местната власт е причината за бедствията в Бургаско?
Той благодари за бързата и адекватна намеса на МВР и армията, с чиято помощ са спасени трима полски граждани. Към момента няма информация за други бедстващи хора.
Разпоредена е и проверка чрез областния управител за издаването на разрешения за строеж на хотелите. Предстои да се разбере дали става дума за природна стихия или неадекватност на местата власт.
Разпоредена е и проверка на Черноморска басейнова дирекция от министъра на околната среда и водите Манол Генов.
Енергийният министър Жечо Станков увери, че са взети мерки за превенция на токови удари, съответно електричеството в районите, където количеството вода е голямо, е спряно. Ще възстановено след отводняване и оглед.
"Поискани са 2 лодки със спасителни екипи от Военноморските сили, които с изпратени. Имаме готовност да изпратим и екипи от останалите модули", каза министърът на отбраната Атанас Запрянов.
"Остава тежка ситуацията на автомагистрала "Хемус“. Снощи до късно давах инструкции на Агенция "Пътна инфраструктура“ за предприемане на адекватни действия, предвид метеорологичната обстановка, но не бяха взети предвид", съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов.
Организацията той оцени като лоша, в резултат на което ще бъдат наложени максимални санкции на пътно поддържащите фирми, включително на държавната "Автомагистрали“ ЕАД“. При поредни неадекватни действия от тяхна страна ще има и дисциплинарни мерки, категоричен бе Иванов.
"Още днес ДНСК ще бъде изпратена на място в засегнатите райони, за да се установи дали има отклонение в строителството и от одобрените общи устройствени планове на съответните общини, които биха могли да допринесат за ситуацията", каза още министърът.
Окончателно: НСО няма да вози администрацията на президента
14:15 / 03.10.2025
Желязков: Заплатите на младите медици не трябва да бъдат обвързан...
13:46 / 03.10.2025
Здравко от Big Brother: Дано този път се разминем без жертви
13:03 / 03.10.2025
Народът за бедствието в Бургаско: Сърбайте си попарата, богаташи
12:43 / 03.10.2025
На какви прегледи и изследвания имат право бременните?
12:49 / 03.10.2025
Асен Василев: В момента Сарафов е в ролята на клошар, който харчи...
12:12 / 03.10.2025
Натали Трифонова с важно решение за малкия Арън
09:39 / 02.10.2025
Оранжев код за Бургаско утре! Очаква се обилен дъжд и силен вятър
09:11 / 01.10.2025
Търсят се най-вече такива апартаменти
09:01 / 02.10.2025
Кметът на Поморие защити екипа на детската градина в Каблешково
13:43 / 02.10.2025
На попфолк хоризонта се появи ново име, коментарите са повече от цинични
20:18 / 01.10.2025
Земетресение в Турция бе усетено в Бургас!
15:14 / 02.10.2025
