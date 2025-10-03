Природна стихия или неадекватност на местната власт е причината за бедствията в Бургаско?

© Няма опасност за нито един турист на територията на курортните селища. Това каза на брифинг дне Мирослав Боршош, министър на туризма, предаде репортер на Burgas24.bg.



Той благодари за бързата и адекватна намеса на МВР и армията, с чиято помощ са спасени трима полски граждани. Към момента няма информация за други бедстващи хора.



Разпоредена е и проверка чрез областния управител за издаването на разрешения за строеж на хотелите. Предстои да се разбере дали става дума за природна стихия или неадекватност на местата власт.



Разпоредена е и проверка на Черноморска басейнова дирекция от министъра на околната среда и водите Манол Генов.



Енергийният министър Жечо Станков увери, че са взети мерки за превенция на токови удари, съответно електричеството в районите, където количеството вода е голямо, е спряно. Ще възстановено след отводняване и оглед.



"Поискани са 2 лодки със спасителни екипи от Военноморските сили, които с изпратени. Имаме готовност да изпратим и екипи от останалите модули", каза министърът на отбраната Атанас Запрянов.



"Остава тежка ситуацията на автомагистрала "Хемус“. Снощи до късно давах инструкции на Агенция "Пътна инфраструктура“ за предприемане на адекватни действия, предвид метеорологичната обстановка, но не бяха взети предвид", съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов.



Организацията той оцени като лоша, в резултат на което ще бъдат наложени максимални санкции на пътно поддържащите фирми, включително на държавната "Автомагистрали“ ЕАД“. При поредни неадекватни действия от тяхна страна ще има и дисциплинарни мерки, категоричен бе Иванов.



"Още днес ДНСК ще бъде изпратена на място в засегнатите райони, за да се установи дали има отклонение в строителството и от одобрените общи устройствени планове на съответните общини, които биха могли да допринесат за ситуацията", каза още министърът.