Михаил Околийски на пресконференция днес, предаде репортер на ФОКУС.
Скрининговите програми за рака на дебелото черво и рака на маточната шийка са в изпълнение на Националния план за борба с рака 2025-2030. Програмата за рака на маточната шийка ще обхваща жени между 25 и 65 години, а скринингът за рак на дебелото черво обхваща мъже и жени на възраст между 45 и 75 години, каза още министърът.
"До момента е проведена обществена поръчка за доставката на тестовете и са доставени първите заявени количества. За рака на дебелото черво до момента са доставени 51 020 диагностични комплекта от общо 160 000, а за рака на маточната шийка 22 068 от общо 70 000 комплекта. Част от тях все още са в складове на фирмата и предстои да се транспортират до Регионалните здравни инспекции", съобщи министър Околийски.
Все още обаче не са подписани договори между НЗОК и изпълнителите, общопрактикуващите лекари и лабораториите. Не е определен и редът на заплащане.
Припомняме, че Министерството на здравеопазването, под ръководството на служебния министър доц. Михаил Околийски, започна вътрешен одит и подаде сигнал до Агенцията за държавна финансова инспекция поради съмнения за сключена неизгодна обществена поръчка.
Здравното министерство готви и сигнал до прокуратурата, за да бъдат проверени всички действия по веригата. Въпреки това, за да не бъдат ощетени гражданите, желаещи да се тестват безплатно, плановете са програмата да започне през лятото.
Пристигнаха първите тестове за откриване на рак на маточната шийка
