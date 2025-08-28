ЗАРЕЖДАНЕ...
|Привлякоха към наказателна отговорност служителя на ЦГМ за боя
Обвиняемият е привлечен, че е действал в качеството на длъжностно лице, назначено в "Център за градска мобилност“ ЕАД, при изпълнение на службата му и деянието е извършено на повече от едно лице.
С постановление на наблюдаващия прокурор обвиняемият И.А. е задържан за срок до 72 часа с оглед внасяне на искане в Софийски районен съд за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража“.
Припомняме, че скандалът между служител на ЦГМ и двама граждани избухна вчера, като предполагаемата причина е поставяне на скоба при паркиране.
