Приятел на Ивaйло Калушев, който се издирва след тройното убийство в "Петрохан" разказа пред bTV, че при срещите си с него в хижата е имало и две деца. Едното от тях Калушев представял за свой син.Веселин е посещавал хижата преди година и половина. Tвърди, че е видял момче, представено като син на Ивайло Калушев, както и още едно дете."И аз отидох при тях и се запознах с Иво Калушев, с Ивайло Иванов и с едно момче Николай, с сина на Иво Калушев, аз между другото по-възпитано дете от сина на Иво Калушев, не бях виждал. И това ми направи много хубаво впечатление. Ами това е едното му дете на Иван Калушев, аз тогава имаше мисли, че е още едно дете, но то беше, примерно, на 10-11", разказва Веселин.В студиото на "Тази събота и неделя" психологът доцент Неделчо Стойчев определи престъплението като непланирано. А за родителите, които са оставяли децата на грижите на Ивайло Калушев, като "облъчени"."В случая казваме Ивайло Калушев е много добър и честен човек и ние нямаме никакъв проблем да си дадем децата на неговата грижа, защото иначе тези родители нямат никакъв шанс да бъдат в съгласие със себе си. Как иначе да приемем, че един баща и майка, както има данни, си дават там децата, не ги виждат с месеци, нямат никакви сигнали от тях. Това е просто парадоксално поведение, което не е нормално", коментира доц. Неделчо Стойчев.Според приятеля на Калушев Веселин - оръжия в хижата не е имало, обратно на твърденията на органите на реда."Няма как в България физическо лице да придобие автоматични оръжия. Всички ловни, които се придобиват, те са полуавтоматични. Както за лов, така и за самоотбрана, в никой друг случай. Дори и там, където се придобиват за спортни цел", коментира Венцислав Рангелов - бивш началник на КОС към СДВР.Работата на разследващите по случая продължава.