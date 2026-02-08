Приятел на единия от убитите край "Петрохан": Казвал ми е, че е имало заплахи към тях
©
Това разказа приятел на един от убитите край хижата край "Петрохан" - Дечо Василев, Мартин Гръбчев пред NOVA.
"От ден едно на тази история се опитват да очернят хората. Познаваме се от първи клас заедно. Последно се чухме януари на рождения ми ден. Дечо беше уникален човек. Не познавам човек, който може да каже лоша дума за него.
Категорично заявявам, че не са се занимавали с нищо незаконно. Не съм ходил на хижата. Там се занимаваха със спиране на незаконна сеч и бракониерството. Дори бе горд с това. Той купуваше дронa - струваше около 80 хил. лева.
Дечо вложи всичките си спестявания, за да могат да спрат това, което се случва там.", каза още Гръбчев.
Още по темата
/
Румен Петков за случая "Петрохан": Въпросите са страшни. И те се нуждаят от отговори по най-бързия начин
11:08
Бивш председател на ДАНС за случая "Петрохан": Това, което са вършили, не е характерно за природозащитници, а за паравоенна организация
07.02
Още от категорията
/
Криминален журналист: Ивайло Калушев е имал уникалната способност да привлича свои последователи
07.02
Камерите на АПИ са засекли кемпера на Ивайло Калушев, установен е и районът, откъдето той е изпратил SMS до майка си
06.02
Адвокат: Всяка жена с преглед в гинекологичния кабинет с видеонаблюдение, може да предяви граждански иск
06.02
Криминалист: Има две основни версии за тройното убийство в "Петрохан", ритуалното е "пълна измишльотина"
04.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.