© Една огромна каменна фигура, която се извисява над Пловдив, се вижда от километри. Това е паметникът Альоша - паметник на Съветската армия. Обществото е разделено на две - едните застъпват тезата, че паметникът е символ на съветския окупатор и трябва да бъде премахнат, а другите са твърдо против.



Визуалният артист Мич Брезунек пресъздава дигитално 12 паметника на Съветската армия, разпръснати из България. Изложбата, в която той ще представи концепцията си, носи името "Призракът е тук" (The Ghost Is Here) и ще бъде открита днес, 9 септември 2022 г., от 15.00 ч., в Градската художествена галерия в Пловдив.



9 не е случайно число. Проектът GHOST ще се развива между тези две значими дати: 9 септември и 9 ноември. 9 септември 1944 г. бележи началото на комунистически режим в България. 9 ноември 1989 г. пък е датата на падането на Берлинската стена и краха на съветското господство в Източна Европа.



"Всеки ден пловдивчани биват "наблюдавани" от тази гигантска статуя на съветския войник, сякаш се извисява над града като негов пазител. Поради размера, местоположението си и своята символика, статуята на войника от Червената армия винаги присъства и ще продължи да присъства в съзнанието на хората. Проблемът с всички тези подобни паметници из България е, че Червената армия, представяна като освободителка от комунистическата пропаганда, в действителност окупира и опустошава страната между 1944 и 1947 г. Намерението ми е паметникът да се трансформира по начин, който отразява реалността", разказва Бразунек з а своя проект.



Следващата част от проекта GHOST е и самата физическа трансформация на Альоша в Пловдив в гигантска фигура на призрак. Тази трансформация ще бъде постигната чрез покриване на статуята със 100 м2 златисти тъкани.



Тя е е планирана да бъде реализирана през пролетта на 2023 г.



По време на Втората световна война отношенията между България и Съветския съюз са мирни, въпреки че сме съюзник на Германия. По-късно, през септември 1944 г., СССР окупират страната. През следващите 3 години 75% от националните приходи на страната се инвестират в издръжката на армията.



По съветско искане страната бива покрита с множество паметници на съветски войници, представени като герои. Всички тези 186 паметника не са пипани до днес.