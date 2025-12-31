На 31 декември 2025 г. ще има кратко прекъсване на продажбата и активирането на винетки от 21:00 ч. до 02:00 ч. на 1 януари 2026 г. поради преминаването към евро, което означава, че винетки с валидност след полунощ трябва да се закупят предварително (с пари в брой преди 21:00 ч. на 31-ви), като цените в евро ще са същите, а нова е-винетка (еднодневна) ще е налична от февруари.Еднодневната е-винетка ще бъде налична за покупка чак от 3 февруари 2026 г., което я прави неприложима за пътувания на 1 януари 2026 г..Маршрутните карти, закупени през 2025 г., важат най-късно до 31.12.2025 г. включително.