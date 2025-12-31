Проблеми с продажбата и активирането на винетки по-късно на 31 декември
©
Еднодневната е-винетка ще бъде налична за покупка чак от 3 февруари 2026 г., което я прави неприложима за пътувания на 1 януари 2026 г..
Маршрутните карти, закупени през 2025 г., важат най-късно до 31.12.2025 г. включително.
Още по темата
/
На вниманието на шофьорите! Тази седмица са възможни затруднения при купуването на електронни винетки
15.12
Тол таксите скачат
28.08
Важна новина от АПИ
25.08
Важно за винетките
28.04
Доц. Георги Балабанов: На тази дата започват тестовете за засичане на средна скорост по пътищата
07.04
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мобилни приложения на помощ: Какво ресто ще получиш в евро, когат...
23:21 / 30.12.2025
Йордан Тодоров: Държавата губи до 250 млн. лв. годишно от лошо уп...
21:51 / 30.12.2025
Евакуация в жилишен блок в София
20:32 / 30.12.2025
Интензивно разпространение на грип в страната: Здравното министер...
20:24 / 30.12.2025
Централните банки в цялата еврозона ще обменят безплатно левове в...
21:51 / 30.12.2025
В навечерието на Новата година! Километрични колони от автомобили...
21:27 / 30.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.