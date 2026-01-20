Процесът напредва бързо: Вече са изтеглени близо 60% от левовете
Той уточни, че за момента вече са изтеглени близо 60% от левовете в обръщение.
"Всички банкноти и монети могат да бъдат обменени без ограничение до 30 юни 2026 година, а в БНБ процедурата е безсрочна", напомни председателят на центъра, като добави, че двойни период на обръщение ще изтече на 1 февруари.
Владимир Иванов представи актуални данни за проверките от различните институции, които продължават.
До 18 януари са извършени1 64 проверки от КЗП. Вследствие на това са издадени 34 административно-наказателни преписки и общо 5 наказателни постановления. В същото време извършените проверки от НАП са 2774, включващи търговски обекти, фитнес, зали, фризьорски и козметични салони и паркинги. Установени са 25 нарушения и са издадени 26 наказателни постановления.
Председателят на Координационния център обяви, че през този месец са осъществени 20 900 броя операции на стойност близо 34 млн. лева в "Български пощи", като за целта правителството е отпуснало допълнително и 25 млн. евро на пощенските станции.
На въпрос относно малките населени места и проблемите, които възникват след въвеждането на еврото у нас, Иванов заяви, че има подаден сигнал от тази сутрин. "Той е от едно село в община Тополовград, където определена фирма само тя доставя стоката. Собственикът ѝ отказва да приема плащания в евро, иска само в левове. Съответно е вдигнал цените по него преценка, тъй като е монополист в даденото село. Такъв тип проблеми са на отделни хора, които за щастие са малък проценти и които проявяват някаква собствена визия в разрез със законите на Република България", поясни Иванов.
По думите на председателя на ДКСТБ през изминалата седмица потребителската кошница е поскъпнала с 1.50 евро и в момента момента тя е 53 евро. Той успокои гражданите с това, че януари характерно е по-скъп месец и няма външно влияние.
