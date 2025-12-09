Продавачка: Ако ми свърши еврото и няма да имам какво да върна, ще връщам в лева на клиента
©
"Ще ми донесат елка, която автоматично ще обръща лева в евро, за да мога да обръщам дисплея към клиента и той самият да вижда. Ако трябва, ще смятаме пред него и така. Плюс това на касовия апарат всичко е в лева, и в евро“, казва пред bTV Галина Петрешкова.
Хората се чудат как ще става - ще им връщат ли центове, ако платят в левове.
От магазина казват, че ще приемат и смесени плащания – в лева и в евро по една сметка, но и ще връщат така, ако се наложи.
"Ако в един момент ми свърши еврото и няма да имам какво да му върна, ще връщам в лева. Законът позволява това да се случва до 1 февруари“, обяснява Галина Петрешкова.
"Най-добрият съвет е да се обърнат към обслужващата ги банка - още сега могат да си закупят от стартовите комплекти, които стартираха от 1 декември.
В тях се съдържат монети в различни номинали с българската национална страна на евромонетите“, обясни Джеймс Йоловски, главен секретар на Асоциацията на банките в България.
Още по темата
/
Мисленето на българина "няма да се излагам за ресто от 44 цента" ще оскъпи услугите като маникюр, обущар или шивач
08:47
Лесен начин да се "отървете" от монетите си преди еврозоната без да ги изгубите, но има едно условие
08.12
Желязков: С отсечените у нас евро монети ще може да се плаща навсякъде в Европа, а с европейските – у нас
06.12
Проф. Анна Кръстева: От институциите зависи гражданите да почувстват еврото не като диктат и неизбежност, а част от европеизацията ни
06.12
Още от категорията
/
Васко Кръпката: До младите хора застават и такива, които искат България да се завърне в мрачните времена на соца
08.12
Стана ясно колко ще е средната пенсия в евро и на колко ще се пенсионират мъжете и жените през 2026 година
08.12
Климатикът в зимен режим – оптималната температура и нещо задължително, за да не товарим сметката за ток
05.12
Брoкер: Купувачите да внимават с новите проекти, бързите сделки крият рискове за дългосрочната инвестиция
05.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.