Продавачка: Хората правят сметка 1 евро и дават банкнота от 100 лева
©
"Въвежданото на еврото не ме притеснява, работа спокойно и с двете валути, проблемът е, че едни и същи хора идват, за да си обменят парите пазарувайки и получавайки рестото си в евро", разказва тя.
По думите й това е причината в касата на магазина да няма пари в евро още от 5-ти януари.
Още по темата
/
Калоян за безплатното приложение за еврото, което създаде: Не се изисква регистрация, не се изисква телефон и име
07.01
АББ: Банките в България обменят банкноти и монети от левове в евро без никакви такси до края на месец юни
06.01
Доц. Щерьо Ножаров: Категорично няма никакви сигнали за разпад на еврозоната, българите ще свикнат бързо
06.01
Още от категорията
/
Българка: След новата година забелязах голямо увеличение в цените на пилатес студио - изведнъж и без предупреждение
06.01
Lidl с ръст на плащанията в брой с 20%, но успокои, че магазините й са заредени с 53 тона евромонети и рестото е само в евро
06.01
Какво задължително трябва да присъства в банковите извлечения в периода на двойното обозначаване?
06.01
Финансов консултант: Пазарът се възпитава не с крясъци и лозунги, а с изборите ни като потребители всеки ден
06.01
Бенатова: Банките нарушават закона като отказват на хората да им обменят парите без такса и без лимит, но пък Хампарцумян вика, че това било дребна работа
06.01
Шеф на една от големите търговски вериги: Няма чужди евроцентове! Няма значение в коя държава са направени!
05.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Неучебен ден на 8 януари в община Крумовград
21:13 / 07.01.2026
Обявиха частично бедствено положение в община Крумовград
21:51 / 07.01.2026
Критична е ситуацията и в община Кирково!
20:06 / 07.01.2026
АПИ: Шофьорите да са готови за зимни условия
17:08 / 07.01.2026
Колко ток изхарчихме по Нова година?
16:45 / 07.01.2026
Периодът на двойно обращение няма да бъде удължен
16:23 / 07.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.