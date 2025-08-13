Продават ни разтворимо кафе на цена със 74% надценка?

© Колко печели търговската верига от един буркан с разтворимо кафе - 74% от стойността на цената на продукта. Това пишат от организацията "Антиспекула".



Във фирмен магазин на производителя артикулът струва 6,59 лв.



Същият продукт обаче пристига при крайния потребител, в търговската верига, на цена от 11,49 лв. или със 74% надценка.