|Продават ни разтворимо кафе на цена със 74% надценка?
Във фирмен магазин на производителя артикулът струва 6,59 лв.
Същият продукт обаче пристига при крайния потребител, в търговската верига, на цена от 11,49 лв. или със 74% надценка.
