Продължава мъката по АМ "Тракия"

© Фейсбук Все още е затруднено движението в пловдивския участък на АМ "Тракия“, посока София, заради задимяване от пожар в сухи треви между 142 км и 148 км.



До цялостното приключване на гасителните действия от страна на огнеборците, полицейски автопатрули обезпечават пътната безопасност и подпомагат придвижването на образувалата се колона от автомобили.



Апелираме водачите да бъдат с повишено внимание и да преминават със съобразена скорост, призоваха от ОД МВР.