"Продължаваме промяната" избира новите си ръководни органи
Автор: ИА Фокус 09:04
© Булфото
Общото събрание на "Продължаваме промяната" избира председател и ново ръководство на партията. Засега единственият кандидат за лидерския пост е Асен Василев. Номинации обаче могат да се правят до гласуването, което е днес.

От ПП ще приемат и промени в устава и нова политическа платформа. Решението за провеждане на този форум се взе, след като през юни Кирил Петков подаде оставка като съпредседател на партията заради скандал за корупция в Столичната община, припомни обществената телевизия.








