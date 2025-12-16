Румен Радев продължава и днес консултациите с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание.
В 10.00 часа първи влизат представители на парламентарната група на "Възраждане“, а след тях в 11.30 часа представители на парламентарната група на "ДПС – Ново начало“.
ФОКУС припомня, че първите две парламентарни групи, с които разговаря вчера президентът бяха ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ.
"Министерски съвет ще приеме удължителен бюджет, а ние няма да съставяме правителство в рамките на 51-во Народно събрание - призоваваме ви да насрочите дата за следващите избори и вие също да участвате в тях", се обърна вчера Деница Сачева, която бе единственият представител на ПГ на ГЕРБ-СДС, към президента.
Относно политическия си проект президентът Радев заяви, че този въпрос се коментира извън рамките на тази институция.
Продължават консултациите при президента
©
Още по темата
/
Асен Василев след консултациите: Няма риск за увеличението на пенсиите и минималната работна заплата
15.12
Още от категорията
/
Нов Закон за потребителските кредити: Предвижда се таван на лихвите и годишния процент на разходите
09:37
Очаква ни студена утрин
15.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Ето защо го определиха като "таланта на България": На 5 научих та...
22:59 / 15.12.2025
Ето на кого връчиха приза "Полицай на годината"
22:34 / 15.12.2025
Пуснаха от ареста двама от обвиняемите за смъртта на детето, падн...
20:41 / 15.12.2025
Харалан Александров: Партиите ще се наредят на опашка, за да плен...
21:30 / 15.12.2025
Удар в мантинелата на АМ "Тракия"
20:19 / 15.12.2025
От утре БНБ променя цените на сребърните възпоменателни монети
20:42 / 15.12.2025
Актуални теми
Незнам
преди 55 мин.
Зеленият чорап за втори ден ще се излага пред медиите...не е лесно срещу обиграни политици-оратори, които могат да реагират на момента. Зеленият чорап може само да назубря опорки и да ги повтаря като лагерна, за това и конференциите му са назубрени речи и въпроси 0-ла!
ПловдивКапана
преди 1 ч. и 15 мин.
Каунът докладва на Путин през нощта, докато Деса Кентавърът го освежава с “юмручето на протеста”. Гнусна копейка.
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.