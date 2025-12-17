Продължават консултациите при президента
©
Срещите са част от процедурата за консултациите с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание след оставката на правителството.
Днес президентът Радев ще приеме на "Дондуков“ 2, както следва:
- От 10.00 часа – представители на парламентарната група на "БСП – Обединена левица“;
- От 11.30 часа – представители на парламентарната група на "Има такъв народ“.
Още по темата
/
Президентът към "Възраждане": Точно за вас няма нужда от специални увертюри и говорене колко сложна е икономическата ситуация в страната
16.12
Президентът към "Възраждане": Точно за вас няма нужда от специални увертюри и говорене колко сложна е икономическата ситуация в страната
16.12
Радев към "Възраждане": Точно за вас няма нужда от специални увертюри и говорене колко сложна е икономическта ситуация
16.12
Асен Василев след консултациите: Няма риск за увеличението на пенсиите и минималната работна заплата
15.12
Още от категорията
/
КС допусна за разглеждане делата срещу отнетите правомощия на президента да назначава шефове на службите
16.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.