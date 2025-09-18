ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Продължават опитите за измама от името на НЗОК
НЗОК предупреждава, че това са пиратски съобщения, обикновено изискващи конкретно действие на потребителя, при което се задейства кибератака към неговото устройство.
Институцията не изпраща съобщения на гражданите със съдържание за дължими суми/суми за възстановяване, както и такива, отнасящи се до техния здравноосигурителен статус, и друга персонална информация.
Обръщаме внимание, че при получаване на подобен тип sms със съмнително съдържание, гражданите могат да подават сигнали до НЗОК чрез телефон 080014800, както и да сигнализират органите на Министерство на вътрешните работи.
НЗОК уведомява пациентите чрез съобщения, единствено за статуса на техните протоколи, с които се предписват лекарствени продукти, заплащани от НЗОК/РЗОК, както и за издадените ЛКК протоколи и заявления за отпускане на помощни средства и ремонти, и за издадените от НЗОК/РЗОК одобрения по постъпилите заявления.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Климатолог: Тази година счупихме много неприятни рекорди
14:34 / 18.09.2025
Промените в Закона за НСО минаха на първо четене в парламента
13:45 / 18.09.2025
Ето на какво се дължи огромната разлика между цените на борсата и...
13:07 / 18.09.2025
Божидар Божанов: Съболезнования за близките на починалия полицай ...
13:18 / 18.09.2025
Калин Стоянов: Трагичен ден за българската полиция! С безумните с...
12:46 / 18.09.2025
С едноминутно мълчание депутатите почетоха паметта на починалия п...
12:48 / 18.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Сашо Кадиев и Деси Стоянова отново заедно
12:58 / 17.09.2025
Билетът за градския транспорт в Бургас поскъпва
14:41 / 17.09.2025
Вижте видео от екшъна в Морската градина на Бургас!
16:44 / 17.09.2025
Изправен ли е и Бургас пред водна криза?
14:38 / 17.09.2025
Служителите на летището в Бургас излизат на протест
09:46 / 16.09.2025
Нови правила за всички, които приготвят домашна ракия и вино
10:26 / 16.09.2025
Област в Бургас е обявена за защитена територия
19:22 / 17.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета