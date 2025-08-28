Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Продължителното лишаване от качествен сън може да доведе до проблеми с артикулацията
Автор: Илиана Пенова 11:53Коментари (0)103
© Facebook
Сънят и речта – защо почивката е толкова важна за детето. Това обяснява в публикация във Фейсбук профилила си Дарина Герганова - психолог и логопед.

"Когато говорим за речево развитие, обикновено мислим за игри, упражнения и стимулираща среда. Но често подценяваме един ключов фактор – сънят.

От логопедична гледна точка

Мозъкът учи, докато спим. Новите думи, които детето чува през деня, се "запечатват“ в паметта по време на сън. Ако сънят е недостатъчен, усвояването е по-слабо.", пише тя. 

"Недоспалото дете говори по-малко. Умореното дете често избира по-прости изрази и показва трудности да се съсредоточи в диалог.

Забавяне на речта. Продължителното лишаване от качествен сън може да доведе до по-бедна лексика и проблеми с артикулацията", обяснява логопедът.

Ето какво още коментира тя: 

От психологична гледна точка

Сънят регулира емоциите. Децата, които не спят достатъчно, са по-раздразнителни, по-импулсивни и често изпитват трудности да изразят чувствата си с думи.

Сигурност и ритуали. Редовният вечерен ритуал (четене, песничка, прегръдка) създава предвидимост и спокойствие – две условия, от които речта "процъфтява“.

Концентрация. Сънят подпомага вниманието и паметта – без тях детето трудно учи нови думи или правила.

Насоки за родители

1. Достатъчно сън според възрастта:

2–3 год. – 11–12 часа нощем + следобеден сън

4–6 год. – 10–11 часа

7–10 год. – 9–10 часа

2. Избягвайте телевизор/таблет преди сън – светлината възпрепятства заспиването.

3. Въведете ритуали: четене на приказка, спокойна музика, гушкане.

4. Създайте среда за сън: тиха стая, приглушена светлина, без играчки, които отвличат вниманието.

5. Обърнете внимание на качеството на съня – ако има хъркане или чести събуждания, консултирайте се със специалист.

Истината е проста:

Едно добре отпочинало дете учи, запомня и говори по-лесно. Сънят е не по-малко важен от играта и ученето – той е тяхната невидима опора.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Хакерската група "Народная CyberАрмия" атакува Техническия универ...
11:30 / 28.08.2025
Доведоха Паскал в КПКОНПИ
11:29 / 28.08.2025
Очаква ни само още един отоплителен сезон, когато ще имаме изравн...
11:05 / 28.08.2025
Бащата на убиеца от Първомай: Синът ми бе съсипан от раздялата, с...
11:02 / 28.08.2025
За призванието няма пол: Това са редник Кристина Теова и редник С...
11:09 / 28.08.2025
Синоптик: Времето се разваля на тази дата!
10:24 / 28.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Панелните блокове, старите тухлени кооперации и сградите, построени преди 2007 г., са изправени пред голяма опасност
09:55 / 26.08.2025
Баба англичанка вместо домати полива канабис в с. Извор
12:42 / 27.08.2025
Община Бургас ще продава земята под РУМ "Велека", завиши цената с близо половин милион лева
10:50 / 26.08.2025
Адвокатът на Бургазлиев: Погледна ме с едни неразбиращи очи. Попита ме как е възможно
08:34 / 27.08.2025
В кръвта и урината на полицейския син от Несебър са открити следи от марихуана
15:20 / 26.08.2025
Това място скоро няма да изглежда така
09:52 / 26.08.2025
Бургаски квартал и няколко села в околността остават без вода днес
10:06 / 27.08.2025
Актуални теми
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
Акция на ДАНС и КПКОНПИ, обискираха дома и офиса на шефа на Митниците
Стрелба в католическо училище в Минеаполис, има много жертви и ранени
Убийство в Първомай
Лято 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: