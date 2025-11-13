Приетите днес от Министерския съвет три законопроекта – за държавния бюджет на Република България, за бюджета на Националната здравноосигурителна каса и за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 година, са внесени в Народното събрание.Това съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.Припомняме, че по-рано правителството одобри проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2026 г., както и Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2026-2028 г. (АСБП 2026-2028), представляваща мотиви към законопроекта.