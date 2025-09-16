Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Проф. Александрова: При застудяване броят на заразените с COVID ще се увеличи
Автор: Екип Burgas24.bg 09:24Коментари (0)131
© Bulgaria ON AIR
Разпространяват се подварианти на коронавирус, но сред тях няма такъв, който да предизвиква безпокойство. Това заяви вирусологът от БАН проф. Радостина Александрова. 

Тя обясни, че най-уязвими остават възрастните хора и бременните жени, като ги посъветва да се ваксинират. 

Проф. Александрова прогнозира, че при застудяване броят на заразените ще се увеличи. 

"Коронавирусът не е станал сезонен вирус, поддържа постоянно ниво. Влияе се от нашето поведение. След ваканции, празници, пътувания, събирания на хора... Разпространяват се подварианти на Омикрон", каза в ефира на Bulgaria ON AIR вирусологът.

По думите ѝ най-големият шанс от заразяване е в домакинството, след това на работното място и в училище. По-малко вероятно е да се заразим в магазина.

"Тестът може категорично да каже. Ако е отрицателен, човек да го повтори след 2-3 дни. При Нимбус има характерни болки в гърлото. Ако преди пикът на вируса идваше много по-рано, сега той се изтегля с няколко дни", обясни проф. Александрова.

Тя е на мнение, че хората от уязвимите групи е добре да се ваксинират. Ваксината е един от начините да намалим шанс за дългия Ковид, отбеляза гостът.

Трябва да работим за придобиването на по-висока здравна култура, изтъкна вирусологът.

"Децата минават по-често минават през респираторни заболявания, което е съвсем естествено. Едва вече при юношите честотата на настинките се изравнява с тази при възрастните хора", обърна внимание проф. Александрова.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Проф. Рачев: Очаква ни лято в есента
08:35 / 16.09.2025
Делян Пеевски: Няма да позволя фалшиви спасители да излъжат хорат...
08:36 / 16.09.2025
Сбогуваме се с отец Иван от Нови хан
08:34 / 16.09.2025
От НИМХ казаха какво време ни очаква днес
08:38 / 16.09.2025
Важна новина за шофьорите, които днес ще пътуват по АМ "Тракия"
08:37 / 16.09.2025
Българка: Всеки месец все нещо се вдига, очаквам разходите за дет...
22:59 / 15.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Първата българска електрическа яхта, създадена в Бургас, вече е факт и прави фурор в Кан
12:21 / 14.09.2025
Кметът на Бургас откри нов корпус и учебната година в кв. "Победа"
10:50 / 15.09.2025
Бургас посреща тържествено свещения пояс на Пресвета Богородица
06:00 / 14.09.2025
Шофьор за средната скорост: Толкова кошмарно пътуване на магистралата никога не съм имал
12:19 / 14.09.2025
Днес ще има промени в движението на градския транспорт на Бургас
05:30 / 14.09.2025
Популярна бивша ТВ водеща отива на съд
22:11 / 14.09.2025
Новите евробанкноти: Бетовен на 10 евро, Мария Кюри на 20, а Да Винчи на 100
20:28 / 14.09.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Предметът "Добродетели и религии" в училище
Поскъпване на хранителните продукти
Грипна епидемия обхвана страната
Световна черна хроника
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: