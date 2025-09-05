ЗАРЕЖДАНЕ...
|Проф. Антоанета Христова: В мнозинството има партии, които загубиха образа си
И БСП, и ИТН според нея в момента са в сериозна имиджова криза.
"Много голяма част от членовете на БСП са разочаровани, а при влизането в правителството някои си хвърлиха книжките, което означава, че там има много сериозна електорална криза. От момчетата, които се бунтуваха и искаха референдум, ИТН в момента са на страната на правителство, на което не му пука и което заплю всички референдуми. Нищо от профила, от автентичността на тези партии не остана“, посочи Христова.
Втората причина за лошия имидж на правителството е, че то налага политики, които не са приети от мнозинството.
"Демокрацията казва, че избраните трябва да водят и реализират политиките на мнозинството“, допълни тя.
Политическият психолог все пак отчете усилията, които полагат министърът на образованието, министърът на транспорта, донякъде и министърът на социалната политика.
"Но обществото трудно ги забелязва. И тримата са от различни политически формации. Това налага извода, че видимостта, качеството, управленската способност зависи не от партийната принадлежност, а от човека, личността, неговите умения и мотивация“, коментира тя.
Христова посочи като сериозен проблем за опозицията неясните алтернативи на управлението. Всички опозиционни партии искат оставка на правителството, но същевременно гласуват в зала заедно с мнозинството, отбеляза тя.
"Много решителност се иска да кажеш: "Аз повече не легитимирам случващото се, няма да вляза в гласуване на различни ваши предложения. Вече не може да разчитате на нас“. Това е различен ход. Ако цялата опозиция напусне парламента, ще спечели авторитет“, смята политическият психолог.
По думите й най-яркото послание като опозиционно поведение в момента отправя "Възраждане“. Втората политическа партия, която се опитва да заяви силно опозиционно послание, е ПП-ДБ с протестите, които организира.
"Но въпреки всичко, те остават вътре и легитимират процеса. Не очаквам решителност от ПП-ДБ, защото те са изключително притеснени и имат бариера от това, че останалите партии са пропатриотично-националистични, наричат ги "проруски“. ПП-ДБ, в търсене на своя европеизъм, остава зависима от управляващите. В момента в това разкрачено положение те не изглеждат сериозна опозиция“, коментира Антоанета Христова.
Алтернатива, която всички очакват да се появи, е свързана с президента Румен Радев, въпреки че към момента няма заявки, че такава ще се появи.
"Има много ясно, опозиционно на управляващите говорене, което е чуваемо. По този начин той си е създал много добра платформа да бъде чут от доста голяма част от българското общество, особено от тези, които са повече център-ляво ориентирани. Не знам дали чака някакъв по-удобен тайминг, дали въобще е решил“, добави Христова.
Факторите, които могат да създадат колиция в управляващата коалиция, според политическия психолог са свързани с отношенията между лидерите на ГЕРБ и на ДПС-НН.
"За мен е индикация какво ще стане на 13 септември, когато е обявен големият протест. Ако успеят всички политически партии да съберат хора и да покажат недоволство, предполагам, че някои процеси ще бъдат катализирани вътре в отношенията между съставните части на правителството“, прогнозира Христова.
