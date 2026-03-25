Проф. Байкова: Всички плодове и зеленчуци на пазара съдържат остатъчни количества пестициди
По думите ѝ те са гастритогенни – предизвикват възпаления на стомашно-чревния тракт, могат да засегнат черния дроб и панкреаса, както и да доведат до алергии и автоимунни заболявания.
"Част от тези вещества имат и потенциално влияние върху нервната система, като увеличават риска от невродегенеративни заболявания", допълни проф. Байкова.
Тя подчерта, че въпреки съществуващите регулации и контрол от страна на институциите, рискът остава, особено при внос на продукти от държави с по-нисък контрол.
Проф. Байкова даде и конкретни препоръки към потребителите как да намалят приема на вредни вещества. "Плодовете и зеленчуците да се накисват между 20 и 30 минути във вода със сода бикарбонат или оцет, което подпомага извличането на част от химикалите. След това е важно те да се измиват обилно и при възможност, да се белят. Ще загубим малка част от полезните вещества, но ще спечелим здраве", съветва тя.
При някои продукти, като доматите, може да се приложи и кратко бланширане във вряла вода. Съхранението също има значение – храните трябва да се държат добре подсушени и в хладилник.
Особено внимание специалистът обърна на ядките и сушените плодове, които могат да съдържат микотоксини, включително афлатоксини. "Те са хепатотоксични и не могат да бъдат напълно отстранени в домашни условия. Препоръчително е да се купуват само от сигурни източници, да се избягват продукти с плесен или неприятен вкус и да се консумират умерено", допълни тя.
По отношение на тежките метали проф. Байкова посочи, че те се срещат както в някои вносни храни, така и в рибата. "Тези вещества не могат да бъдат премахнати чрез обработка и представляват риск за бъбреците, както и за бременни жени и кърмачета, тъй като преминават през плацентата", каза още специалистът.
В заключение тя препоръча потребителите да избират храни с ясен произход и по възможност да се насочват към български продукти, които подлежат на по-строг контрол. "Най-важното е да се придържаме към качествена и безопасна храна", подчерта проф. Донка Байкова.
/
