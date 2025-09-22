Новини
Проф. Боян Дуранкев: Няма да честитя Независимостта! Не е нормална тази България!
Автор: Вилислава Ветренска 10:03
©
Не, няма да честитя Независимостта. Повече от три десетилетия сме в Разединението. И в Голямото Бягство към чужди страни. Това написа във Фейсбук икономистът проф. Боян Дуранкев.

"Едни нямат капка вода, други се обливат с водопади. Едни мизерстват с пенсия и минимална заплата, други стават милионери за месец. Едни "одат пеш", други си пазаруват още 70 суперлуксозни държавни автомобили. Едни ходят сами, феномените - с огромни охрани.

Не е нормална тази България!

Да направим ново Съединение срещу Разединителите, няма друго спасение!", пише още той.



ИДИОТ!!! Това е Родината ти,безроднико! Ти с какво си допринесъл за да не е такова положението? Много е лесно да плюеш и да очакваш друг да оправя батаците,сътворени от псевдо "проф."!?
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им!
