ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Проф. Боян Дуранкев: Няма да честитя Независимостта! Не е нормална тази България!
"Едни нямат капка вода, други се обливат с водопади. Едни мизерстват с пенсия и минимална заплата, други стават милионери за месец. Едни "одат пеш", други си пазаруват още 70 суперлуксозни държавни автомобили. Едни ходят сами, феномените - с огромни охрани.
Не е нормална тази България!
Да направим ново Съединение срещу Разединителите, няма друго спасение!", пише още той.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 36
|предишна страница [ 1/6 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 1 ч. и 55 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Президентът Радев: Независимостта не е само историческа дата, а у...
08:31 / 22.09.2025
Премиерът: Независимостта не е подарък, а плод на постоянство и в...
08:26 / 22.09.2025
Шофьорите днес да внимават!
08:27 / 22.09.2025
Честит празник! 117 години независима България!
08:30 / 22.09.2025
Подробна прогноза от НИМХ за периода 23-28 септември
08:27 / 22.09.2025
Съпругата на Желязков участвала в строеж на луксозен хотел: Тегли...
08:31 / 22.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Брад Пит рухна на снимачната площадка
18:04 / 20.09.2025
Община Бургас с отличие
10:12 / 20.09.2025
Туристка на "Слънчев бряг": Обожавам това място!
11:50 / 21.09.2025
Голям пожар в Южната промишлена зона в Бургас
14:41 / 20.09.2025
Нещо интересно предстои в Бургас
05:35 / 21.09.2025
Убийство в Пловдив, задържан е 27-годишен мъж
20:49 / 20.09.2025
В Бургас се провежда фестивал на електромобилността
13:34 / 20.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета