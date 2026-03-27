Проф. Боянов: Около 30 години ЕГН-то спира да ви пази
© Bulgaria ON AIR
Да се доверим на медицината
"Вътрешната медицина лекува с промяна в начина на живот и с медикаменти. Няколко заболявания - няколко медикамента. Пациентите ни трябва да пият непрекъснато по няколко медикамента", коментира пред Bulgaria ON AIR ендокринологът проф. Михаил Боянов - член на Управителния съвет на Българското дружество по ендокринология.
Гостът обърна внимание, че никой от нас не обича мисълта, че е болен от хронични болести и че ще трябва да се лекува дълго време.
"И лекарствата омръзват на човек. Иска да ги смени или временно да ги спре. Това не е възможно. В лекарствата има ясни данни, че ползите надвишават в пъти страничните действия. Дългите листовки са юридическите застраховки на производителите", подчерта проф. Боянов в "България сутрин".
На каква възраст здравето ни се влошава
Той отбеляза, че в хода на живота рано или късно човек престава да бъде напълно здрав.
"Гаранцията изтича около 45-50 години. Около 30 години ЕГН-то спира да ви пази. Желателно е след 35-годишна възраст човек да си обръща внимание за основните показатели. Много малко хора ползват възможността за профилактични прегледи заради страха от лоша новина и загубата на време. Колкото по-рано, толкова по-добре. Медицината може да ви направи здрав в началото", обясни ендокринологът.
Проф. Боянов алармира, че има отлив на информацията, предоставена от медицински специалисти.
Според него първата причина за това е вродено недоверие на българина. Втората причина е огромната информация в интернет, част от която е съмнителна.
От какво умираме в България
"Човек умира около 60-65-годишна възраст от сърдечносъдови заболявания. Мозъкът е братче на сърцето. Който има инфаркт е късметлия, който има инсулт - не. В България пациентът с инсулт не се връща към пълно здраве, докато при инфаркт пациентът излиза в пълно здраве", изтъкна ендокринологът.
"След този период започва онкологичната смъртност. Появява се рак. Но има хора, които са пожалени. Преклонна възраст и чак тогава започват да умират от остеопороза и падания", каза още проф. Боянов.
Генетично сме предразположени
Той посочи, че българинът има генетика към сърдечносъдовите заболявания.
"Такива високи кръвни налягания нито в Германия, нито във Франция или Австрия съм виждал. Външният вид на българина е малко закръглен. Нашата кухня си е мазна. Българският народ дълго време е гладувал и оттам идва приказката "От хляба по-голямо няма". Яденето е централно занимание за българите", коментира ендокринологът.
Проф. Боянов отбеляза, че българинът няма дисциплина за физическа активност - много малко хора компенсират стреса с някаква физическа активност.
Медицина на конвейер
Той вижда проблема не толкова в консултирането с изкуствения интелект, а в това, че медицината е превърната в конвейер.
"Пациентът има най-голяма нужда да разбере какво се случва и защо правим едно или друго нещо. Нашата дейност се комерсиализира, тенденцията се разви много в последните 20-25 години. На никого не му се занимава с оценяване на качеството на услугата", настоя проф. Боянов.
Той още веднъж обърна внимание, че хората в активна възраст не получават достатъчно достоверна информация за здравето си и така не се стига до предприемане на превантивни мерки.
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.