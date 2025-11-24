Проф. Чуков: В преговорите за мир е заложена съдбата не само на Украйна, но и на Европа и ЕС
Според него мирният план на Тръмп не е окончателен и точките подлежат на корекции. "Страхувам се, че пак ще се доближим до онази парадигма, която наричаме "замразен конфликт“, тъй като нещата там са много сложни и трудни за управление. Това са процеси, изискват се месеци, може би и години. В крайна сметка трябва да се получи една относително обтекаема формула, която не е много ясно как ще бъде тълкувана – дали в полза на Украйна и Европейския съюз, или в полза на Русия“, обясни проф. Чуков.
В преговорите за мир е заложена съдбата не само на Украйна, но и на Европа и на Европейския съюз, подчерта международният анализатор. "Тезите, че Европа трябва сама да гарантира своята сигурност и да се защитава вече не е лукс, а необходимост, за да може да продължи Европейският съюз да съществува в сегашния му вид. Европа в момента произвежда по-малко оръжие, отколкото Русия, въпреки че е поне 10 пъти по-богата от нея. Ако не бъдат направени някакви постъпки, след две, три, пет години на преговорите ще бъдат източните части от Европейския съюз. На карта е заложена съдбата на Източна Европа, като моделът е "Унгария“, заяви проф. Чуков.
