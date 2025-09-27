Новини
Проф. Георги Близнашки: Буря в чаша вода
Автор: Екип Burgas24.bg 13:04Коментари (0)120
© БНТ
Преходът започна през 1989 година, няма място за никакви революции. Времето на революциите отмина. Много от политическите сили искат да ни върнат към 90-те години на миналия век. Виждате, че влиятелни фактори от задкулисието, хората, които дърпат конците, изведнъж вкараха темата за преучредяването на държавата Това заяви в ефира на БНТ проф. Георги Близнашки.

Това е порив да се върнем към "доброто старо време, когато имаше силна, централизирана власт", смята Близнашки и добави, че това "няма да се случи, но те ще опитат".

Проф. Георги Близнашки посочи, че Румен Радев "е изпуснал една фраза "харизан суверенитет", на кого сме го харизали. Нека си изяснят тези въпроси".

"Бурята, която наблюдаваме е буря в чаша вода, защото като цяло курсът на държавата е правилен. Друг е въпросът, че хората на сцената не винаги демонстрират потенциал. Има много проблеми, свързани с нашия политически елит, но така или иначе се движим в правилната посока".

"Искането за Референдум за еврото е просто създаване на излишен шум", заяви проф. Близнашки.

Според него големият проблем в България е корупцията - на всички равнища. Изкушенията на властта са големи, добави той.

"Трябва да ги видиш с власт, с която могат да се разпореждат с националните ресурси, за да можеш да направиш верните заключения, така че малко по-спокойно трябва да гледаме на тези събития".

Идеологемата за превзетата държава е много подходяща, когато си в опозиция, но когато дойдеш на власт, забравяш, защото ти вече овладяваш лостовете на властта.








