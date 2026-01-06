Проф. Георги Рачев: Идват и валежи
© bTV
"В неделя и понеделник беше много интересно в България. Имаше температури в Северозапада и Дунавската равнина между 2 и 5 градуса, докато в Югоизточна България имаше температури от порядъка на 17-18 градуса. В неделя беше рекорд за деня в София - 16,6 градуса, а във Варна - 20,4 градуса. Откакто се водят метеорологични наблюдения - най-високи температури за деня", каза още метеорологът.
Рачев каза, че топлото време ще се запази днес и в сряда. В четвъртък нещата ще се променят, защото над Средиземноморието ще се образуват нови два циклона, които обаче ще се изнесе в източна посока и ще определят времето в България.
"Определно идват и валежи. И то най-вече валежите ще бъдат от дъжд. Снегът ще е над Румъния. В четвъртък температурите ще се понижат с 5-8 градуса. В събота преминава второ смущение, което ще остави малки валежи", каза още професорът.
