Дори в Пловдив нищо чудно максималната температура да не мине нула градуса, това каза климатологът проф. Георги Рачев в "Тази сутрин" на bTV. По думите му предстои доста студено време, като има вероятност да има дълга поредица от студени дни.Ето и по-конкретно прогнозата му:От днес студът ще стига и по на юг. С антициклона Кристиян ще нахлуе хладен студен въздух с арктичен произход - жестоко студено ще е в Украйна и Румъния. У нас няма обаче да донесе съществени валежи - ще има снежна покривка от сантиметър - два. Според мен застудяването ще продължи и след сряда.Неделя и понеделник ще са ледени. В Русе се очаква минималните температури да са около минус 10, а максималните минус 5. Затоплянето, което се очаква след сряда, ще е минимално. В планините ще е студено и с вятър."Ще има ефирни снежинки, които ще направят снежна покривка от 1-2 см. Сравнително слаби валежи“, допълни климатологът."Моделите се лутат какво ще се случи след сряда. Предполагам, че застудяването има основание да продължи“, каза Рачев.В планините ще бъде студен, с отрицателни дневни температури. Слънцето ще бъде в изобилие, но ще бъде много хладно. Ще има и вятър."Надявам се да се заблудили големите модели, но вероятността тази поредица от ледени дни да бъде в рамките на 5-6 дни е много голяма и непрекъснато расте“, уточни Рачев.По думите на климатолога светът върви към затопляне не само в България, но и в целия свят."Онзи ден беше направен един малък световен рекорд – в един ден имахме 100 градуса разлика. В пустинята Гибсън в Австралия – 45 градуса на сянка, а в дълбокия Сибир – минус 54 градуса. Доста рядко има такава разлика в рамките на един ден“, посочи проф. Рачев.