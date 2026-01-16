Проф. Георги Рачев: Неделя и понеделник ще са ледени
©
Ето и по-конкретно прогнозата му:
От днес студът ще стига и по на юг. С антициклона Кристиян ще нахлуе хладен студен въздух с арктичен произход - жестоко студено ще е в Украйна и Румъния. У нас няма обаче да донесе съществени валежи - ще има снежна покривка от сантиметър - два. Според мен застудяването ще продължи и след сряда.
Неделя и понеделник ще са ледени. В Русе се очаква минималните температури да са около минус 10, а максималните минус 5. Затоплянето, което се очаква след сряда, ще е минимално. В планините ще е студено и с вятър.
"Ще има ефирни снежинки, които ще направят снежна покривка от 1-2 см. Сравнително слаби валежи“, допълни климатологът.
"Моделите се лутат какво ще се случи след сряда. Предполагам, че застудяването има основание да продължи“, каза Рачев.
В планините ще бъде студен, с отрицателни дневни температури. Слънцето ще бъде в изобилие, но ще бъде много хладно. Ще има и вятър.
"Надявам се да се заблудили големите модели, но вероятността тази поредица от ледени дни да бъде в рамките на 5-6 дни е много голяма и непрекъснато расте“, уточни Рачев.
По думите на климатолога светът върви към затопляне не само в България, но и в целия свят.
"Онзи ден беше направен един малък световен рекорд – в един ден имахме 100 градуса разлика. В пустинята Гибсън в Австралия – 45 градуса на сянка, а в дълбокия Сибир – минус 54 градуса. Доста рядко има такава разлика в рамките на един ден“, посочи проф. Рачев.
Още по темата
/
Скиор загина в Пирин
12.01
НИМХ размести палитрата от кодове за утре – чака ни по-дебела снежна покривка, а температурите падат
10.01
Още от категорията
/
Какъв мед консумираме?
09:46
Нинова към Трифонов: Слави, вече не сме на двата бряга на една река, а на две различни планети
15.01
Идва нова порция студ!
15.01
Д-р Ненков: Младите лекари не са приоритет за политиците, защото не са лесно контролируем електорат
15.01
Д-р Детелинова: Усложненията от грипа са най-опасни за децата под 2 години и възрастните хора над 65 години
15.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Принудително спират работата на завод "Кроношпан"
21:07 / 15.01.2026
Няма да се гласува на изборите изцяло машинно, реши правната коми...
21:09 / 15.01.2026
Заплатите ще бъдат индексирани с 5%
16:56 / 15.01.2026
Трима са номинираните за европейски прокурор от България
16:09 / 15.01.2026
Желязков: Маришкият басейн може да бъде изключително важен за раз...
15:32 / 15.01.2026
Делян Пеевски: Няма да позволим да откраднат изборите
15:11 / 15.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.