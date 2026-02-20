Днес следобед ще вали в Западна България, до вечерта ще обхване цялата страна. През нощта срещу събота ще вали сняг.Това каза проф. Георги Рачев в ефира на bTV."И днес температурите са положителни. В събота сутринта ще стане хладно. Вече няма ниско атмосферно налягане. Следващата седмица и към 3-ти март времето ще стане доста топло", обясни още той.По думите му в понеделник ни очакват до около 10 градуса. "Уикендът се разделя на две. В събота снеговалежи, отрицателни температура. В неделя става затоплянето и в понеделник ще е топло. Свършва зимата", добави още проф. Рачев.От следващата седмица хубаво ранно пролетно време, прогнозира проф. Георги Рачев.