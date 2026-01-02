Проф. Георги Рачев: Времето е много студено, но започва промяна
По думите ни днес температурите ще са положителни. "Утре топло и в неделя - още по-топло", поясни той.
Януари ще бъде малко по-топъл от нормалното, отбеляза проф. Георги Рачев.
Сняг по Йордановден, ако се задържи и нахлуе този студен въздух. И след това за Ивановден, добави климатологът.
Проф. Рачев уточни, че в планините ще има силен вятър, със снеговалежи утре, в неделя и напред.
