Проф. Герджиков: Парламентът може да изкара и пълен мандат, опозицията не е достатъчно силна, а управляващите държат здраво юздите

© Какъв 51-ви парламент открои и петият вот на недоверие в него? Проф. Огнян Герджиков – председател на 39-ото Народно събрание и бивш служебен премиер, гостува в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“.



"Как да ви кажа, тук в последните години това е характерно за нашия политически живот, една така известна нестабилност, известно клатене на властта, което не е някаква голяма изненада, но не допринася много за развитието на България. Така че малко в повече ми идват тези вотове на доверие, които просто служат на опозицията, за да напомня най-вече за себе си, а не нещо друго", каза Огнян Герджиков.



Той говори и за словесните и физически баталии в парламента.



"Не че сме единственият парламент, в който има такива напрежения, даже има парламенти, които се стига до физически сблъсъци много повече, отколкото в нашия парламент се стига до такива. Така че не правим някакво много голямо изключение, но не трябва да гледаме разбира се за пример лошите примери, трябва да гледаме градивно", заяви професорът.



Според проф. Герджиков скапването на парламента идва постепенно след кризата от 2008-2009 година.



"Тогава нещата се пречупиха и започнаха да приличат на нещо, което не е най-доброто. Не че не сме имали периоди на такива напрежения парламентарни и преди това, но ми се иска вече нещата да започнат да се развиват по-позитивно, по-градивно, а не с непрекъснати такива трусове и люлеене на политиките, на управлението и т.н. Сега взех да си мисля, че този парламент може да изкара дори и пълен мандат, тъй като опозицията не е достатъчно силна, управляващите като че ли държат здраво юздите, което ми дава основание да мисля, че е възможно да изкара докрай своя мандат", добави бившият председател на Народното събрание.



Помолен да коментира част от мотивите на вота, че правосъдието е превърнато в бухалка, проф. Огнян Герджиков поясни: "Не обичам такива обобщения, гръмки и крайни. Нищо не е толкова черно, нито пък, разбира се, и толкова розово, както понякога се опитва да го представят. Нашето правосъдие има известни проблеми, никакво съмнение. Но да се слага черен печат върху цялото правосъдие просто не е коректно. Има великолепни съдии, има хора, които наистина са юристи, които си гледат съвестно работата и са добри специалисти. Е, има пробойни, да, има неща, които могат да бъдат критикувани. Но нека да не обобщаваме по такъв начин, да слагаме клеймо черно на цялото правосъдие, на цялата правосъдна система. Това са крайности в оценките, които аз в никакъв случай не мога да одобря. Разбира се, че има известни опити за влияние върху известни съдебни решения, политически внушения. Това навсякъде го има повече или по-малко. Но нека това да не бъде водещото, да се смята, че нашата правосъдна система е прогнила, че тя е еди-какво си. Това са неща, които аз категорично не приемам".