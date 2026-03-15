Румен Христов – лидер на Съюза на демократичните сили и зам.-председател на парламентарната група на ГЕРБ-СДС в предаването "Метроном" на Радио ФОКУС.
Според него, работата в 51-вото Народно събрание не е била никак лесна заради различните идеологии на формациите. "Разбира се, това беше направено с цел да осигурим стабилност на България, предвид многобройните избори, които се случват през последните 5 години. Направиха се компромиси, а когато правиш компромиси и мнозинството, и правителството, и партиите най-вече, натрупват някакви негативи", коментира Христов.
По думите му, нивото на парламента спада: "Няма аргументи, с които да се оборваме помежду си и затова се получават едни сблъсъци, включително и физически обиди, език, който въобще не подхожда на пленарна зала. Леко съм разочарован". В тази връзка гостът отправи апел към депутатите от следващото 52-ро Народно събрание - да търсят аргументи, с които да оборват своите опоненти, а не с обиди, квалификации и физически разправи.
"Надявам се колегите, които присъстват от няколко парламента, да почнат да осъзнават, че особено когато става дума за неща, които касаят България, трябва да се намира консенсус, а не да се гласува на инат. Толкова разпокъсано Народно събрание не сме имали", каза още проф. Христов.
Той коментира и предизборната кампания:
"Тръгваме много амбициирани, много мобилизирани, с надежда да направим по-добър резултат, отколкото за 51-вото Народно събрание. Нямам съмнение, че този електорат, който ни подкрепя, ще дадат своя глас. За нас въпросът е малко да надградим, да разширим базата си, защото се очаква по-голям процент гласуващи, което означава, че ние имаме резерв от нови гласуващи, които да привлечем като гласоподаватели за коалицията ГЕРБ-СДС".
Той обясни, че партиите отново се явяват на изборите като коалиция за пореден път, защото СДС няма шанс да прескочи бариерата от 120-130 000 гласа, ако участва самостоятелно.
"Ние сме дясна консервативна партия, гласуваме десни политики, дори когато не са предложени от нашата парламентарна група. Отстояваме идеята на гражданите за развитие на пазарната икономика, за задълбочаващата се интеграция в Европейския съюз и в НАТО. Проевропейското го устояваме категорично и не правим никакви компромиси по отношение на нашата идеология", посочи проф. Христов.
Като акцент в предизборната кампания на коалицията, той открои решаването на въпроса с доставките на горива и преодоляване на евентуална криза, "макар че България до края на април е подсигурена с горива, няма място за притеснение".
"Проблемът ще бъде в цената, но едно е да имаш завишаване на цени достъп, друго е да имаш проблем с доставката", коментира гостът.
"Бюджетът е основната политика на тези, които ще сформират правителството и ще управляват, и осигуряване на стабилността с цел увеличаване на икономическия растеж на страната. Българите имат нужда от по-високи заплати и по-високи пенсии, но тя трябва да дойде след увеличаване на БВП, тоест те трябва да бъдат изработени, а не да се разчита на заеми, с които да увеличаваме доходите на българските граждани" посочи зам.-председателят на ПГ на ГЕРБ-СДС.
Той коментира и работата на кабинета "Гюров":
"Служебното правителство има една основна задача - да проведе парламентарни избори - честни, прозрачни, но, както виждаме, залитането е много голямо, защото става дума за тотални чистки. Вероятно е нормално допустимо министрите да залагат на най-близкото си обкръжение, на което вярват, но без оценка, за няколко дни да смениш всички областни управители и всички директори на ОДМВР, не е основната задача на служебното правителство. Било добре тези неща, които касаят цялостното управление на страната, да се извършват от редовно правителство - там със сигурност ще има промени, но това редовно правителство е избрано с гласовете на българските граждани, а служебното, което в момента се занимава основно с подмяна на кадри, е назначено. Разликата е огромна".
Проф. Христов: Толкова разпокъсано Народно събрание не сме имали
