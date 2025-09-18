ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Проф. Ива Христова: Ваксината срещу варицела ще намали усложненията и тежките случаи
Плановете на здравното министерство е тази ваксина да стане задължителна, друг е въпросът, че все още не е отпуснат финансов ресурс за това.
"Надяваме се и да се намерят съответните финанси за това нещо. Причината е, защото варицелата е една от най-разпространените в момента инфекциозни заболявания, със сигурност най-разпространената шарка, с официално регистрирани между 25 и 30 хиляди на година и все пак е една от тежко протичащите шарки. Особено пък сега, когато детето се разболее, родителите не са прекарали, на възраст над 20 години вече протича много тежко, който е карал знае, с тежък обрив, обривът става на гнойни мехурчетата, след това се образуват корички и нерядко се образуват кожни дефекти. Това е всъщност едно от детските заболявания. Когато всъщност имунитета е много по-реактивен на децата, те се справят по-лесно, по-бързо, но ако по някаква причина не са боледували, вече на възрастните доста по-тежко протича и, както казах, нерядко и с кожни дефекти. И освен това, вирусът остава в организма и след това, след години, когато ни спадне имунитета, той ще се изяви като зостер. Имена голяма част от хората са карали херпес зостер, знаят какво, отново с обрив, но с много силни невралгични болки, защото всъщност този вирус се задържа по нервите и мехурчетата също са по хода на нерва с много силно така възпаление на самия нерв. Така че с една ваксина ще могат да се предпазят огромен брой деца. Страните, които вече са го въвели, сред които са така над половината европейски страни, както и в Америка, те отчитат намаляване вече на хоспитализациите, на усложненията, на тежките случаи, което всъщност е много важно. И от години се разглежда тази възможност да стане тази ваксина задължителна, т.е. да може държавата да се погрижи за децата и тази ваксина на практика да стигне до всички", посочи пред БНТ проф. Христова.
Министерство на здравеопазването предвижда безплатно да могат да се ваксинират само децата.
"Това ще бъде за деца между 12 и 15-месечни като първа доза и между 4 и 6 години като втора доза. За тях държавата ще осигури. А за всички над тази възраст могат да си направят и е желателно, като децата между 6 и 13 години трябва да има поне 3 месеца интервал между двете дози. А вече по-големите, дори един месец между двете дози е достатъчен. Могат да се ваксинират и възрастни. Пак с две дози, пак с интервал."
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Теменужка Петкова: Асен Василев доведе до колапс публичните финан...
22:39 / 17.09.2025
Стотици запалиха свещ в памет на Иван, загинал в Несебър
20:47 / 17.09.2025
Върнаха книжката на Диона, но тя все още разчита на шофьор
20:45 / 17.09.2025
МВнР с предупреждение за българите в Сърбия
19:15 / 17.09.2025
Рокади в МОН! Важни фигури размениха местата си
17:30 / 17.09.2025
Даниел Митов: Вотът трябва да е мотивиран, а получаваме слухове и...
17:15 / 17.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Сашо Кадиев и Деси Стоянова отново заедно
12:58 / 17.09.2025
Билетът за градския транспорт в Бургас поскъпва
14:41 / 17.09.2025
Вижте видео от екшъна в Морската градина на Бургас!
16:44 / 17.09.2025
Изправен ли е и Бургас пред водна криза?
14:38 / 17.09.2025
Служителите на летището в Бургас излизат на протест
09:46 / 16.09.2025
Нови правила за всички, които приготвят домашна ракия и вино
10:26 / 16.09.2025
Област в Бургас е обявена за защитена територия
19:22 / 17.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета