Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Проф. Кантарджиев: Има риск от опасни бактерии след наводнението
Автор: ИА Фокус 09:34Коментари (0)99
© bTV
В общините Царево и Несебър водата не бива да се използва за питейни нужди. Регионалната здравна инспекция продължава изследването на качеството на водата в засегнатите райони.

От РЗИ-Бургас отчитат влошени показатели на водата в Китен и Свети Влас. Очакват се резултатите от контролните проби навсякъде.

"Фекални води са попаднали във водопровода и има риск от други опасни бактерии, които предизвикват тежки инфекции и от вируси, които могат да причинят много неприятности“, каза пред bTV проф. Тодор Кантарджиев, вирусолог и бивш директор на Националния център по заразни и паразитни болести.

"Затова дезинфекциране на повърхности и задължително водата трябва да се превари, ако ще се консумира. За готвене, миене на съдове и пиене – само бутилирана вода“, посъветва Кантарджиев.

Относно проблемите с боклука в София и какви зарази може да предизвика огромното количество отпадъци до кофите той каза, че опасността идва от бездомните котки и плъховете, които може да се завъдят около боклука.

Какви вируси има тази есен?

"В момента респираторните инфекции са по-малко от същия период миналата година. Ноември ще се появят случаите на грип. В момента хората ги морят други респираторни инфекции – бокавируси, аденовируси, риновируси. Значи хигиена на ръцете и носене на носни кърпички“, посъветва Тодор Кантарджиев.

По данни на Националния център по заразни и паразитни болести около 200 са новите регистрирани случаи на коронавирус през последната седмица и са с 12% повече от предишната.



Още по темата: общо новини по темата: 110
09.10.2025 »
09.10.2025 »
09.10.2025 »
08.10.2025 »
08.10.2025 »
08.10.2025 »
предишна страница [ 1/19 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
В България има двама милиардери
09:28 / 09.10.2025
Здравният министър: Търсим финансов ресурс за повишаване на запла...
09:25 / 09.10.2025
Брокер: Цените на имотите на "Елените" са с до 400 евро по-ниски ...
08:44 / 09.10.2025
БНБ с притеснителна статистика по отношение на кредитите
08:53 / 09.10.2025
Променят движението в два участъка на "Тракия" заради ремонт
08:45 / 09.10.2025
Прозник е! Почитаме паметта на голям апостол!
08:43 / 09.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Бюджет 2025
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Медици протестират за по-високи възнаграждения
Конфликт Израел-Газа
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: