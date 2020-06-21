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Ïðîô. Êàíòàðäæèåâ: Ñåðèîçíî ñúì ïðèòåñíåí! Ìèñëÿ, ÷å äîïóñíàõìå ãðåøêà
Àâòîð: Åêèï Burgas24.bg 12:45 / 21.06.2020Êîìåíòàðè (13)220
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"Òåíäåíöèèòå ñà ñìóùàâàùè, â ïîñëåäíèòå îñåì äíè èìàìå çàâèøàâàíå íà ïîëîæèòåëíèòå ñëó÷àè. Òîâà ìå ïðèòåñíÿâà. Âçðèâîâåòå â îãíèùà ñòàíàõà ìíîãî â ñòðàíàòà. Õîðàòà ñà çàðàçåíè îò íåñïàçâàíå íà åëåìåíòàðíè ïðàâèëà – äà íå ñå ñúáèðàò ïî ìíîãî è íà çàòâîðåíè ìåñòà. Òîâà ùå äîíåñå ìíîãî íåãàòèâíè ïîñëåäèöè, êîìåíòèðà ïðåä ÁÍÐ ïðîô. Òîäîð Êàíòàðäæèåâ, äèðåêòîð íà Íàöèîíàëíèÿ öåíòúð ïî çàðàçíè è ïàðàçèòíè áîëåñòè è ÷ëåí íà Íàöèîíàëíèÿ îïåðàòèâåí ùàá. 

Ñïîðåä íåãî íå å ëîãè÷íî ïîñòàâÿíå íà ÊÏÏ íà âõîäîâåòå è èçõîäèòå íà ãðàäîâåòå èëè çàòâàðÿíå íà õîðàòà âêúùè: "Âñå îùå ìèñëÿ, ÷å èìà ñúçíàíèå ó õîðàòà äà ïàçÿò ñåáå ñè è ñåìåéñòâàòà ñè... Çà ñúæàëåíèå ó íàñ, çà ðàçëèêà îò äðóãè äúðæàâè, ñå ïîÿâèõà ïðîòèâîðå÷èâè è âçàèìíîèçêëþ÷âàùè ñå ïîñëàíèÿ. Ïðåç ìàðò è àïðèë áÿõà âçåòè íàâðåìåííè ìåðêè, òîâà äîâåäå äî ñëàáî ðàçïðîñòðàíåíèå... Íî ìåäèéíîòî ïðîñòðàíñòâî áåøå çàëÿòî îò ïðèêàçêè, èìàøå ïðîòèâîðè÷èâè è âçàèìíîèçêëþ÷âàùè ñå èçêàçâàíèÿ, âêëþ÷èòåëíî è îò ëåêàðè“.

"Íàäöåíèë ñúì ñàìîñúçíàíèåòî íà ñúíàðîäíèöèòå íè... Íà çàêðèòè îáùåñòâåíè ìåñòà ïðåïîðú÷âàì ìàñêè, èçïîëçâàíå íà äåçèíôåêòàíòè, èçáÿãâàíå íà ñúáèðàíèÿ íà ãîëåìè ãðóïè íà çàêðèòî... Ìàñêàòà ïðåäïàçâà...  Ëú÷úò ìè íàäåæäà áåøå õîðàòà äà çíàÿò êàêâè ìåðêè äà ïðåäïðèåìàò è êàê äà ãè ïðèëàãàò. Àêî áåøå òàêà, ùÿõìå äà ëèêâèäèðàìå âèðóñà è óñèëèÿòà íè ùÿõà äà áúäàò äà íå äîïóñêàìå âíîñ íà âèðóñà.

Íàäåæäèòå íà ÑÇÎ ñà, ÷å ñìå áëèçî äà âàêñèíà. Ñúìíåíèÿòà ìè çà íåÿ ñà äî êàêâà ñòåïåí òÿ ùå ïðåäïàçâà îò èíôåêöèÿ è êîëêî äúëãî ùå ïðåäïàçâà, äàëè òÿ íÿìà äà äîâåäå ñàìî äî ïî-ëåêî ïðîòè÷àíå íà çàáîëÿâàíåòî. Âàêñèíàòà ñðåùó òîçè âèðóñ òðÿáâà äà ïðåäèçâèêâà ðåàêöèÿ íà êëåòú÷íèÿ èìóíèòåò“, äîïúëíè ïðîô. Òîäîð Êàíòàðäæèåâ, öèòèðàí îò Áëèö. 

Ïî äóìèòå ìó âèðóñúò, çà äà ñå ðàçïðîñòðàíÿâà óñïåøíî, òðÿáâà äà ñå ñåëåêòèðàò òàêèâà ìóòàöèè, êîèòî äà ãî íàïðàâÿò ëåñíî çàðàçÿâàù è äà ãî íàïðàâÿò äà íå ïðîòè÷à áóðíà, çà äà ìîæå äà ïðåæèâÿâà äúëãî âðåìå â îðãàíèçìà íà ÷îâåêà: "Òàçè âèðóñíà èíôåêöèÿ å èíòåðåñíà ñ ðàçâèòèåòî íà çàáîëÿâàíåòî. Â ÷îâåøêèÿ îðãàíèçúì ñå îáðàçóâàò äâå îãíèùà - â ãîðíèòå îòäåëè íà äèõàòåëíàòà ñèñòåìà è â áåëèÿ äðîá. Òåçè äâå ëèíèè ñå ðàçâèâàò îòäåëíî. Íàé-âèðóëåíòíàòà è ñìúðòîíîñíàòà ÷àñò å â áåëèÿ äðîá, íî âèðóñèòå òàì ñå ðàçïðîñòðàíÿâàò òðóäíî ñðåä äðóãè õîðà. 

Õîðàòà ñå çàðàçÿâàò îò âèðóñèòå â íàçîôàðèíêñà, íî òå ñà ïî-ìàëêî âèðóëåíòíè è òàì íÿìà äà óñòîÿò ñúçäàäåíè ìóòàöèè, êîèòî íîñÿò ïî-ãîëÿìà ñìúðòîíîñíîñò. Òîâà å îáÿñíåíèåòî çà íàìàëÿâàíå íà ñèëàòà íà âèðóñà, íå å òàêà âèñîêî ïàòîãåíåí êàòî ïúðâèòå ìåñåöè. Òîçè ôàêò å äîêàçàí ìåäèöèíñêè“. 

Ïðîô. Êàíòàðäæèåâ ïîä÷åðòà âàæíîñòòà íà êëåòú÷íèÿ èìóíèòåò: "Òîçè âèðóñ å îò ãðóïàòà âèðóñè, êúäåòî àíòèòåëàòà íå ãîâîðÿò ìíîãî íèòî çà ñúñòîÿíèåòî íà áîëíèÿ, íèòî äî êàêâà ñòåïåí ñè áèë â êîíòàêò ñ òîçè âèðóñ. Èìàìå ëè õóáàâè ìåòîäè çà äîêàçâàíå íà êëåòú÷åí èìóíèòåò ñðåùó âèðóñà, ìíîãî ïî-äîáðå ùå çíàåì êàêâà ÷àñò îò íàñåëåíèåòî å áèëà â êîíòàêò ñ òîçè âèðóñ è êàêâà ÷àñò å çàùèòåíà îò òàêúâ èëè ïîäîáíè âèðóñè... Äîêàçà ñå, ÷å õîðàòà áåç êëèíèêà èëè ñ ëåêà êëèíèêà, ìàëêî çàðàçÿâàò. Òîâà å ìíîãî âàæåí ôàêò“.



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Âàæíî å äà âçåìåòå ïàðèòå, äðóãîòî å æèâ òåàòúð, à êîëêî ñòå ñìåøíè, äîðè è íàé-ãîëåìèòå êîìèöè áëåäíåÿò ïðåä âàñ
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Çà âñè÷êî ñà âèíîâíè ðîìèòå â Áúëãàðèÿ òå ñà íåîáðàçîâàíè åãîèñòè íåäåñöåïëèíèðàíè íàõàëíè íàãëè áåçñúâåñòíè áåçîòãîâîðíè áåç÷îâå÷íè çàòîâà íå îñúçíàâàò â ïðàçíèòå èì äåáåëîêîæè ãëàâè ùå ñ èçëèçàíåòî ñè ïî ãðàäîâåòå íà öÿëà Áúëãàðèÿ çàðàçÿâàò ñ êîâàðíàòà áîëåñò êîðîíàâèðóñ äðóã ÷îâåê è ìó îòíåìàò æèâîòà.Âå÷å âñè÷êî å ÿñíî öåëòà íà ðîìñêàòà îáùíîñò â Áúëãàðèÿ å óíèùîæàâàíåòî íà íàñ Áúëãàðèòå ñ êîðîíîâèðóñà ñëåä êàòî íè óíèùîæàò ðîìèòå çàâëàäÿâàò Áúëãàðèÿ è ñè ïðàâÿò êàêâîòî ñè èñêàò â íåÿ çàðàäè òÿõ ñòðàäàìå íèå íîðìàëíèòå Áúëãàðè
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Ãåíåðàë Ìàéòàï÷èéñêè êúäå èç÷åçíà... ñåðèîçíî ñúì ïðèòåñíåí...ðŸ˜‚ðŸ˜‚ðŸ˜‚
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Ïðîô Êàíòàðäæèåâ êàòî çàïî÷íàõòå äà òåñòâàòå çàïî÷íàõà äà èçëèçàò áîëíèòå !!!!Âèðóñ èìà òóê å íÿìà äà èç÷åçíå è âàêñèíàòà âèå êàòî ëåêàð ìíîãî äîáðå çíàåòå êîëêî âðåìå òðÿáâà äà ñå èçïèòâà ìèíèìóì 4-5 ãîäèíè çà äà ñå ðàçáåðå äàëè å áåçîïàñíà çà ïî-ìàëêî îò ãîäèíà íèùî íå ìîæå äà ñå âèäè!
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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