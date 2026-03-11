Проф. Кантарджиев говори за легионерската болест
© NOVA NEWS
По думите му заболяването се причинява от бактерията Legionella pneumophila, която се развива във водопроводните мрежи на сградите. Микроорганизмът се размножава в едноклетъчни протозои, които могат да се срещнат във водата в тръбите, резервоарите и водните инсталации.
Как се развива инфекцията?
Според Кантарджиев условия за развитие на бактерията се създават, когато температурата на водата във водопроводната система не е подходяща. Рискът се увеличава, ако студената вода не е достатъчно студена и достига около 20–23 градуса – температура, при която микроорганизмът може да се размножава.
Проблем може да възникне и когато горещата вода не е достатъчно гореща. По икономически причини в много сгради водата се подава с по-ниска температура, което намалява разходите за енергия, но може да създаде условия за развитие на бактерии, поясни професорът.
По думите на специалиста рискът от заразяване е по-голям, когато водната инсталация не е използвана известно време. Това може да се случи, например, след няколко дни отсъствие от дома или при настаняване в хотелска стая, където водата не е била пускана известно време.
"Когато се отвори чешмата и особено душът, се образува воден аерозол – фини капчици, които могат да бъдат вдишани. Именно по този начин бактерията може да попадне в дихателните пътища и да предизвика тежко възпаление на белите дробове", уточни Кантарджиев.
Той коментира, че бактерията е сравнително голяма, но не се открива лесно с обичайните микробиологични методи. Освен това се развива бавно, което затруднява лабораторното ѝ установяване.
По думите на Кантарджиев легионерската болест се лекува със специфични антибиотици, които действат вътреклетъчно. Според специалиста широко използваните пеницилинови антибиотици не действат при такъв вид заболяване.
Как е открита болестта?
Тя получава името си след голямо огнище, възникнало през 1976 г. Това се случва по време на конгрес на American Legion във Филаделфия, когато десетки участници се разболяват от тежка форма на пневмония. По-късно учените установяват, че причината е неизвестна дотогава бактерия, която получава наименованието легионела.
Още по темата
/
Доктор за честата, но грешна реплика: Докторе, пиши някакъв антибиотик, какъвто и да е, само и само да ми мине по-бързо
10.03
Директор на болница: Имаме регистрирани тежки случаи на възпаление на мозъка вследствие на грипа
31.01
Директор на болница: Имаме регистрирани тежки случаи на възпаление на мозъка в следствие на грипа
31.01
Пикът на грипа наближава
27.01
Още от категорията
/
Проф. Владимир Чуков за Иранския конфликт: Очевидно става въпрос за освирепяване, озлобяване във всяко едно отношение
09.03
Доц. Цветков за евентуална ракета към България: Тя би трябвало да мине над въздушното пространство на Турция, което е защитено със системи "Пейтриът"
09.03
Група Авиационни фотографи за случая с дрон на летище "Васил Левски": Твърденията не отговарят на истината
08.03
Частна инициатива на туристическа агенция осигури безвъзмезден полет за българите, блокирани на Малдивите
08.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.