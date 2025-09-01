Проф. Кантарджиев с препоръки, свързани с ръста на случаите на COVID-19

© NOVA NEWS С настъпването на есента в България отново се наблюдава ръст на случаите на COVID-19. Въпреки това специалистите са категорични – няма място за паника. Инфекцията вече не е така смъртоносна, както в началото на пандемията преди четири години.



Проф. Тодор Кантарджиев, специалист по микробиология, имунология и епидемиология и бивш директор на Националния център по заразни и паразитни болести, успокои, че сегашните случаи на COVID-19 протичат леко.



"Инфекцията минава доста бързо. Пациентите се оплакват предимно от болки в гърлото, и то често само в едната сливица. Ако се вземат бързи мерки още в първия ден, болката изчезва и се избягват усложнения“, каза специалистът пред NOVA NEWS.



Какви мерки препоръчва проф. Кантарджиев?



– Закаляване на организма, особено при деца – сутрешно обливане с хладка вода, миене на кръста и гаргара със студена вода. Това повишава локалния имунитет на гърлото и значително намалява риска от инфекции.



– Незабавно действие при болки в гърлото – така инфекцията може да бъде овладяна за 24 часа.



– Ваксини за възрастните – да се постави ваксина за пневмококи, която държавата осигурява безплатно. В края на октомври – задължително противогрипна ваксина.



– Грипна ваксина и за децата – ефективна е, особено тази под формата на капки в носа. Не е задължителна, но е препоръчителна, особено за деца, които посещават детски градини и училища.



– Освен COVID-19, в момента се наблюдава и повишение на чревни инфекции, придружени с диарии. Проф. Кантарджиев отправи и предупреждение към хората, пътували в чужбина: "Трябва да внимаваме някои юнаци от чужбина да не се върнат изпохапани от тропически комари и да забравят да съобщят на личния си лекар“, каза експертът.



По отношение на грипа, първите случаи у нас обикновено се доказват в лаборатория през ноември, а епидемичното разпространение започва през декември. Най-сериозният пик обикновено настъпва през януари.



Имунитетът и бъдещето на медицината



Според проф. Кантарджиев общият имунитет в обществото е повишен, благодарение на преболедуването и ваксинациите. Това ще допринесе за по-лекото протичане на бъдещи инфекции.



Електронно здравно досие - съвети как да се използва приложението



По отношение на бъдещето на медицината, проф. Кантарджиев коментира с надежда: "Бъдещето на терапията на рака и хематологичните заболявания е в имунологията. Експерименти с ваксини и методи за стимулиране на имунната система се провеждат от години. Все още сме в начална фаза, но перспективите са големи“.