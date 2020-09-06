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|Ïðîô. Êàíòàðæèåâ: Îêàçà ñå, ÷å ïóøà÷èòå ñà ñ íàé-íèñúê ðèñê çà çàðàçÿâàíå
"Ðèñêîâèòå ãðóïè ñà òðè - âúçðàñòíè íàä 65 ã., õîðà ñ õðîíè÷íè çàáîëÿâàíèÿ è íàé-ðàíèìàòà ãðóïà - õîðà ñ ðàêîâè è õåìàòîëîãè÷íè çàáîëÿâàíèÿ è òàêèâà íà õèìèîòåðàïèÿ. Âàêñèíàòà îáà÷å çà æàëîñò åäâà ëè ùå å ïîäõîäÿùà çà òðåòàòà íàé-ðèñêîâà ãðóïà", äîáàâè ïðîô. Êàíòàðäæèåâ. "Ðàç÷èòàìå ìíîãî íà âàêñèíàòà ñðåùó COVID-19. Òîâà å åäèí îò íà÷èíèòå çà îâëàäÿâàíå íà ðåñïèðàòîðíèòå âèðóñíè èíôåêöèè, êàêòî è íà åôåêòèâíî àíòèâèðóñíî ëå÷åíèå", çàÿâè òîé.
Òîé êîìåíòèðà è ðóñêàòà âàêñèíà. "Âñè÷êè äîñåãà âàêñèíèðàíè ñà ïîëó÷èëè àäåêâàòåí èìóíåí îòãîâîð. Èìà ñâåòëèíà â òóíåëà", ñìÿòà ïðîô. Êàíòàðäæèåâ. "Ïðåäè ÷åòèðè ñåäìèöè íàèñòèíà ìíîãî ìëàäè õîðà ñå çàðàçèõà ïî áàëîâå, íîùíè çàâåäåíèÿ è ïóáëè÷íè ïðîÿâè áåç ñïàçâàíå íà äèñòàíöèÿ è ïðàâèëà. Åòî çàùî îò äâå ñåäìèöè èìàìå äîñòà âúçðàñòíè õîðà, çàðàçåíè îò ìëàäèòå, çàðàäè êîåòî ñìúðòíîñòòà ñå ïîâèøàâà", êàçà îùå òîé. Ïî äóìèòå ìó îáà÷å ñëàâà áîãó âå÷å òðåòà ñåäìèöà èìà íàìàëåí áðîé íà çàðàçÿâàíå. Âñå îùå îáà÷å ñå äúðæè ñðàâíèòåëíî âèñîê áðîé íà ïî÷èíàëèòå.
"Âúïðåêè íåñïàçâàíåòî îò íÿêîè õîðà íà ìåðêè, çà íàìàëÿâàíå íà ñëó÷àèòå òðÿáâà äà ñìå áëàãîäàðíè íà ãîðåùîòî è ñóõî âðåìå. Êîãàòî çàõëàäíåå îáà÷å, íÿìà äà ñå çàòâàðÿìå ó äîìà, íî ùå ñå íàó÷èì äà íîñèì ìàñêè. Âåðîÿòíîñòòà äà çàðàçèø ÷îâåê, êîãàòî ãîâîðèø îò ìåòúð ðàçñòîÿíèå è ñè ñ ìàñêà, å ñàìî 5%", óòî÷íè ïðîô. Êàíòàðäæèåâ.
"Ïðåäè 2-3 ìåñåöà èçëåçå çàäúëáî÷åíî áðèòàíñêî ïðîó÷âàíå. Îêàçà ñå, ÷å ïóøà÷èòå ñà ñ íàé-íèñúê ðèñê íà çàðàçÿâàíå. Ïóøåíåòî ñ ãîäèíè âîäè äî íàìàëÿâàíå íà ðåöåïòîðè â êëåòêèòå, à èìåííî òå õâàùàò âèðóñà. Êîéòî ñè ïóøè, äà ïðîäúëæàâà äà ãî ïðàâè. Âèíàãè òðÿáâà äà å óìåðåíî îáà÷å", çàÿâè òîé.
|Îùå ïî òåìàòà:
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Êîìåíòàðè (1)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Ïîêàæè: Âñè÷êèÌîèòå | Íà ïðèÿòåëè |
ïðåäè 39 ìèí.
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Burgas24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
Îùå íîâèíè îò Íàöèîíàëíè íîâèíè:
Áîðèñîâ: Âÿðâàì â ìúäðîñòòà íà áúëãàðñêèÿ íàðîä!
10:07 / 06.09.2020
96 ñà íîâèòå ñëó÷àè íà COVID-19 ó íàñ, â Áóðãàñ - 22
10:06 / 06.09.2020
Åòî â êîè äâà ãðàäà óòðå ùå å íàé-òîïëî
20:21 / 05.09.2020
Ïîêëîí! Íåâåðîÿòíàòà èñòîðèÿ íà Äîðà Ïîíäàëîâà è íåéíèÿ ñèí Èëèÿí...
20:20 / 05.09.2020
Åâãåíèé Áåëèé ñúäè íàëåòåëèÿ ãî ñ þìðóöè Êèðèë Äîáðåâ
20:20 / 05.09.2020
Åâãåíè Ìèí÷åâ ãè ñúñèïà!
20:20 / 05.09.2020
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Ôîëêïåâèöà âçå ðåñòîðàíòà íà øåô Ìàí÷åâ
20:59 / 04.09.2020
Ãîëåìè íåïðèÿòíîñòè çà Ãîäæè
12:22 / 05.09.2020
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
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