Илияна Йотова.
Според проф. Коларова има няколко алтернативи за служебен премиер. Тя коментира, че профилът на жените и мъжете възможни кандидати е различен. По думите ѝ най-добрият кандидат за служебния пост е действащият омбудсман на България. Профилът на останалите кандидати е опетнен от твърдението, че са подчинени на Делян Пеевски, заяви пред NOVA проф. Коларова.
"Илияна Йотова е по-различен президент и това, което тя показа вчера с посрещането на Рая Назарян на входа на президентската институция, говори за институционална култура. Такива действия трябва да се насърчават“, каза още проф. Коларова.
"Най-важното е служебният премиер стриктно да спазва това, което законът предписва и да си свърши работата. Не ми се иска отново да е Димитър Главчев“, каза Бойко Станкушев. Той коментира още, че част от хората, които са в списъка на "домовата книга“, имат доста съмнителни и предизвикващи тревога истории в миналото. Станкушев допълни, че този служебен премиер няма да прилича на служебните премиери до сега, защото ще бъде по-обран и ще се стреми да спазва закона.
Двамата обсъдиха и появата на Румен Радев на партийната сцена. Според проф. Коларова Румен Радев разчита на избиратели, които имат противоречиви предпочитания. Бойко Станкушев смята, че появата на Радев ще размести много неща, но няма да бъде драстично.
Проф. Коларова: Йотова е по-различен президент
