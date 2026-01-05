Проф. Малинов: До три седмици ще стане ясно дали Радев ще участва на изборите
"На тези избори най-вече очакваме нов участник, нещо свързано с президента, но какво, до каква степен той ще се ангажира, лично ли ще го направи, предстои да видим. Но и това ще стане ясно мисля че до три седмици, четири максимум, тъй като ми се струва, че ако изобщо ще участва в изборите, трябва да го направи преди формирането на служебния кабинет", коментира той възможния политически проект на Радев.
Според него не се очакват други сериозни сътресения в страната през 2026 година.
По думите му разумният разговор за бъдещо правителство и мнозинство, както и коалициите, трябва да започне в нощта на изборите, когато станат ясни предварителните резултати.
Проф. Малинов смята, че възможностите за коалиции се стесняват, но същевременно някои от тях стават и по-вероятни. "Едно съм сигурен, че ГЕРБ повече няма да си сътрудничи с партията на Пеевски ДПС "Ново начало“, защото това самите граждани вече го отправиха като категорично предупреждение", добави още политологът.
