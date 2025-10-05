ЗАРЕЖДАНЕ...
|Проф. Мангъров: Препоръчвам на хората да се ваксинират, това спестява сериозни проблеми
“Всевъзможните респираторни вируси започват да се вихрят, когато децата тръгнат на училище. Тогава едно дете става част от семействата на всички деца, които ходят заедно с него там", обясни той.
“Времето застудя и при това положение хората се прибират по-дълго в затворени помещения, създават се условия за обмяна на всевъзможни вируси. Това, което имаме в момента, са обичайните вируси. Грип още няма, но и той ще дойде", допълни д-р Мангъров.
По думите му всяка година грипът е такъв, какъвто се случи - не може да бъде предвиден.
“Дойдоха една малка партида от ваксините и в момента се очаква да пристигне основната част от тях. Добре е човек да се ваксинира, ако иска. Аз го правя и препоръчвам на всички около мен, защото това спестява сериозни проблеми на хората през зимата", смята лекарят.
“Когато се разболее човек, особено дете, му се разбутва имунната система и след това ще има поне още 1-2 епизода", обясни пред NOVA д-р Мангъров.
"Ако не искаме да ходим при личния лекар, където има много болни, може да си закупим ваксината сами от аптеката. Най-добре е да ни я сложи някое медицинско лице, това може да стане навсякъде. Ваксините трябва да се съхраняват при определени условия", каза той.
“С COVID-19 трябва да се отнасяме, както с всичките други вирусни инфекции. Това са коронавируси, каквито е имало винаги. По своето протичане не се отличават от начина, по който протичат всички останали, с тази разлика, че когато на някого му кажа, че има COVID-19, се плаши, отива в болница и след 1-2 дена иска да си ходи", допълни лекарят.
