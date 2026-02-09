Инициативния комитет за превръщане на о-в Св св. Кирик и Юлита в център за изкуство и култура в предаването "Метроном" на Радио ФОКУС.
"Твърденията на Гроздан Караджов, че това е 15 години изоставена тема, не са верни. Той не знае какво се направи, но много добре знае какво не се направи след като напуснах Министерството. Цялата работа е, че всъщност в Министерството аз намерих проекта на професор Тодор Кръстев за създаване на този Международен център за култура и изкуства, което беше едно великолепно предложение, което можеше да се случи. И оттам започнах да търся помощ", уточни той.
По думите му в националния бюджет са постъпили 68 милиона евро за остров Свети свети Кирик и Юлита и стоят така. "Ако решим да правим нещо, дори без чужда помощ, тази сума би стигнала за два проекта". Със средствата по ПВУ е трябвало да започне консервация и реставрация на сградата на Военноморското училище. "Това е защото просто никой не си гледа работата така, както трябва да се гледа. Това е бедата", изтъкна Минеков.
"Там може да стане Дисниленд, лунапарк, кръчми, всичко. Това е половината от земята на острова. Това е тотален провал с първите намерения, които така лесно са отхвърлени от днешния министър на културата. Това е абсолютно предателство към нашето културно наследство и археология, и наука, и всичко останало", подчерта бившият министър на културата.
Той съобщи, че петицията ще бъде внесена в ЮНЕСКО. "Първо правителството изобщо не трябваше да се занимава с такива неща. Съжалявам, но докато Гроздан отдава на частна известна фирма нашите железопътни линии, можеше да се спре до там, а не да се бърка и в нашата история и култура, където абсолютно нищо не разбира. Естествено, ние ще протестираме срещу това решение. И в случай, че този протест не бъде одобрен, ще заведем дело и сме готови с сигнал до прокуратурата", подчерта Минеков.
/
